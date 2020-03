Coronavirus, angeli in prima linea: il racconto di una infermiera

Ore 5:45. Suona la sveglia, ma tanto tu sei già sveglia perché non sei riuscita a dormire. Gli occhi sono gonfi e allora cerchi di nasconderli con un po’ di trucco…parti da sola perché è giustamente vietato viaggiare con più passeggeri. Niente colleghi con cui chiacchierare e dividere le spese…

Entri in rianimazione e ti vesti come un’astronauta, neanche un millimetro della tua pelle deve rimanere scoperto. Gli occhiali, la maschera e il casco ti aderiscono così forte sul viso che fatichi a respirare. Il naso è schiacciato e fa male, ma non puoi farci niente.

Passano le ore, sei sudata, molto sudata. Una battuta con la collega e continui a fare il tuo lavoro. Finalmente arriva il cambio e puoi togliere tutto. Ti guardi allo specchio e la tua faccia è invecchiata di dieci anni perché ti hanno lasciato il segno…

La nostra divisa non avrà mai stellette o gradi da esibire. Non esporrà medaglie né riconoscimenti… Rimarrà semplicemente così, con un adesivo con su scritto infermiere.