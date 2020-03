‘A noi, a noi che ci vuole cuore e coraggio!’ Forse ci si abitua a tutto, ma questa domenica è difficile

Si dice che ci si abitui a tutto. Anche alle situazioni difficili. Ma questa domenica forse è piu pesante delle altre e il pensiero va a quei gesti di quotidianità che ci sembravano così scontati e che adesso appaiono come dei momenti di libertà il cui solo ricordo ci commuove. Pensieri pesanti come pietre in una domenica difficile, quelli di Davide Pizzolante, fotografo salentino, che oggi non si ferma solo alle immagini ma condivide con noi un manifesto di parole.

«Noi che…..

Noi che stiamo vivendo un momento drammatico della nostra vita e della storia del mondo e che ripenseremo con tristi e commoventi ricordi alle nostre giornate chiusi in casa o con forza e coraggio, senza trasmettere le paure a chi ci è difronte a distanza di un metro.

Noi che abbiamo voluto sfidare la natura, la sua forza, la sua immensità, e ne stiamo pagando il duro prezzo…

Noi che adesso dobbiamo indossare maschere, guanti, elmetti per proteggerci e combattere un qualcosa che è invisibile ai nostri occhi…Noi che ci affacciano dai balconi e cantiamo per non sentirci soli….Noi che solo adesso, solo in questa situazione drammatica abbiamo riscoperto cose come la famiglia, la bandiera, la nazionalità…

Noi che anche se siamo lontani dai nostri familiari, siamo vicini con il cuore, con l’anima…Noi che viviamo questa triste pagina di storia ricorderemo tutto questo, questi momenti bui e li racconteremo ai nostri figli, che adesso magari sono piccoli e non capiscono, ai nostri nipoti, ai nostri pronipoti con tristezza e commozione ma anche con tanto coraggio, quel coraggio che adesso ci aiuterà a vincere questa durissima battaglia!

Noi che… Sì, noi che abbiamo coraggio che con la nostra unità di cuore e spirito sconfiggeremo questo male, con la speranza di aver imparato dai nostri errori….Noi che… Saremo uniti ora più di allora. Per Sempre…

Noi che….. Andrà Tutto Bene! Andrà tutto bene!»