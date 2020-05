Coronavirus, la denuncia degli odontotecnici: “Invisibili per la Regione. Nessuna misura a nostro sostegno”

L’emergenza coronavirus, si sa, ha messo in ginocchio il Paese. Non solo dal punto di vista sanitario, ma anche per quel che riguarda molti, quasi tutti, i comparti economici.

Sono numerosissime le attività commerciali costrette a rimanere chiuse per due mesi, e tantissimi, anche, i professionisti costretti a incrociare le braccia

Tra queste anche la categoria degli odontotecnici. Per questo il presidente dalla categoria di Confartigianato Imprese Lecce Maurizio Botrugno “bacchetta” la Regione e interviene in difesa dei professionisti del settore alle prese con una profonda crisi economica causata dall’emergenza Covid-19.

«È triste costatare – scrive Botrugno – che la categoria degli odontotecnici, oltre 20mila unità in Italia, sia diventata ‘invisibile’ per la Regione Puglia, visto che ancora oggi non sono previste misure a sostegno dei lavoratori, né come professionisti né come micro imprese.

Gli studi lavorano solo con le urgenze. Non si commissionano più protesi o lavori a odontotecnici. Sono fermi da mesi, eppure gli affitti devono pagarli lo stesso, così come le utenze e tutti i costi di gestione.

I lavoratori artigiani – conclude il Presidente – rischiano di essere tagliati fuori da ogni misura di sostegno economico. Per questo chiediamo al Governo e alla Regione di attivarsi al più presto per aiutare il settore che non può essere lasciato solo ad affrontare questa terribile emergenza».