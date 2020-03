«Preoccupati sul rispetto delle prescrizioni sanitarie nei cantieri», la Uil chiede misure urgenti per gli edili

«I datori di lavoro hanno il dovere perentorio di tutelare il diritto alla salute di tutti quei lavoratori che non possono evitare di recarsi sul posto di lavoro, come i lavoratori del settore delle costruzioni».

In questi giorni abbiamo raccontato le difficoltà e le preoccupazioni di quelle categorie che sono in prima linea nella battaglia contro il covid-19 e che con la loro attività danno risposte concrete a chi si trova in situazioni di bisogno, perché ha contratto il virus o perché, in quanto categoria a rischio, deve essere ancora più tutelato.

Abbiamo parlato di medici, infermieri, oss, personale sanitario, farmacisti, Forze dell’Ordine, volontari delle protezione civile, ecc.

Nell’ultimo decreto del Presidente del Consiglio è previsto, tuttavia, un elenco di lavoratori che non si possono astenere dai loro impieghi per non mettere il Paese più in ginocchio di quanto già non sia. Tra questi gli edili che lavorano sui cantieri e che, sempre nel rispetto delle prescrizioni emanate dalle autorità sanitarie, devono continuare a svolgere il loro mestiere.

E le preoccupazioni di queste persone e delle loro famiglie non possono essere certo sottaciute.

Interviene così la segretaria generale della Feneal-Uil di Lecce, Paola Esposito, per chiedere misure urgenti in favore dei lavoratori impegnati nei cantieri edili. «Apprezziamo la scelta del Governo di stanziare importanti risorse economiche per far fronte a questa emergenza – dice – ma adesso occorre ampliare i limiti e le possibilità di utilizzo degli ammortizzatori sociali ai lavoratori del settore delle costruzioni per l’anno in corso. Mi sento di sottolineare, con preoccupazione e una certa rabbia, come i lavoratori edili siano oggi tra quelli rimasti sul fronte, nei cantieri e sulle impalcature, senza reali certezze di potersi proteggere a sufficienza dal rischio del contagio. Per loro lo slogan #iorestoacasa non vale».

La paura è che le prescrizioni di sicurezza per evitare il possibile contagio non siano rispettate.

«Non esiteremo a diffidare e denunciare quelle aziende che non fossero in linea con le precauzioni previste dalle Istituzioni e dalle autorità sanitarie. Attraverso la rete dei nostri iscritti e dei nostri delegati vigileremo i luoghi di lavoro da quelli più piccoli a quelli più grandi con l’aiuto ove necessario delle strutture pubbliche preposte che dovranno sostenerci, affiancarci e aiutarci a gestire le criticità. Ove non sussistano le condizioni sufficienti a garantire lo svolgimento delle lavorazioni siamo pronti ad attivarci per interrompere la produzione e ad attivare gli strumenti di tutela del reddito e del mantenimento dell’occupazione. Favoriremo accordi che consentano l’attuazione del lavoro agile e di ogni altra forma di flessibilità necessaria. Non accetteremo, però, decisioni unilaterali da parte delle imprese che vadano a ledere i lavoratori e far pagare loro il prezzo di questa emergenza».

Insomma la salute viene prima di tutto. Chi di competenza, e il governo in primis, devono sostenere con misure certe e assoluta determinazione, tutti i lavoratori e le imprese in difficoltà che operano nel comparto delle costruzioni. Ma al primo posto c’è la salute, per tutto il resto ci si può e ci si deve organizzare!