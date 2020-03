Coronavirus, «Pochi posti in ospedale? Organizziamo un ospedale da campo». La proposta di Valori Comuni

Il primo caso di coronavirus nel Salento ha alzato certamente la soglia dell’attenzione di un territorio che fino a qualche giorno fa, senza giustificato motivo, si sentiva isola felice. Nessun allarmismo e nessuna psicosi, ma ovviamente nessuna sottovalutazione del Covid-19 che ha certamente un tasso di mortalità più basso di altre patologie ma sconvolge per la sua velocità di diffusione e trasmissione.

Se il numero di guarigioni che cresce di giorno in giorno sta rassicurando molti, è pur vero che strategica diventa l’organizzazione sanitaria del territorio. Oggi in Prefettura ci sarà una riunione di coordinamento con i sindaci salentini e con l’Asl e ciascuno sarà chiamato a fare il suo.

Uno dei rischi con cui confrontarsi è certamente quello dei posti letto disponibili ed attrezzati negli ospedali del territorio, numero che potrebbe rivelarsi inadeguato.

Per questo, Valori Comuni, con il suo presidente Diego Palumbo, scende in campo lanciando la proposta di allestire sin da subito ospedali da campo in location adeguate: «Condividiamo totalmente l’iniziativa dello “Spallanzani” di Roma, che ha aumentato il numero di posti letto dedicati all’esigenza specifica, allestendo un ospedale da campo, fuori dall’infrastruttura permanente. Valori Comuni si chiede: esiste questa capacità in Puglia, da attivare solo in caso di reale, futura necessità? Le autorità politiche regionali hanno impartito disposizioni ed assegnato risorse ai dirigenti sanitari e della protezione civile, per consentire loro di approntarsi in tal senso?».

Se c’è questa volontà gli spazi certo non mancano, anche e soprattutto nel capoluogo dice Palumbo: «Per quanto riguarda il Salento abbiamo molto spazio disponibile all’interno del “Vito Fazzi” oppure, in alternativa ed a seguito delle opportune valutazioni tecniche, si potrebbe considerare il palazzetto dello sport di via Merine, attualmente abbandonato e dotato di un’ottima copertura permanente e dei servizi necessari acqua, energia elettrica, servizi igienici, ecc.. »

«Approntarsi per un eventuale simile allestimento – prosegue il presidente di Valori Comuni – e dimostrare alla popolazione di essere pronti, rasserenerebbe e spegnerebbe inutili psicosi. Inoltre, trasmetterebbe tranquillità alla popolazione, riavvicinerebbe la politica alle persone (cosa di cui abbiamo immenso bisogno) e soddisferebbe esigenze specifiche di chi paga le tasse».

«Speriamo che il presidente Emiliano – conclude Palumbo – non perda questa buona occasione per dimostrare ai contribuenti che pagare le tasse sia una cosa socialmente utile!»