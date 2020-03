Coronavirus, nessun focolaio in Salento: le scuole restano aperte

Dopo il primo caso di coronavirus scoppiato ad Aradeo – dove un 58enne è risultato positivo al Covid19 – il Salento si interroga su come ‘prepararsi’ all’eventualità di un’emergenza. E lo fa durante il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza convocato in Prefettura per questa mattina. Chi si aspettava misure severe per contenere il rischio di contagio ha dovuto ricredersi. La situazione è sotto controllo e un solo caso in provincia di Lecce e circa cinquanta persone in quarantena non giustificano allarmismi inutili. Per questo tutte le scuole e gli uffici pubblici resteranno aperti. Come ha spiegato il numero uno dell’ente di viale XVI luglio, Maria Teresa Cucinotta non c’è motivo per lasciarsi sopraffare dal panico o per sbarrare le porte degli istituti che resteranno chiusi solo e soltanto per permettere la sanificazione degli ambienti frequentati da docenti e alunni. No, quindi, alle iniziative autonome come quelle intraprese in queste ore dai Sindaci di alcuni Comuni.

«C’è solo un solo contagiato e si sta procedendo allo screening delle persone che sono state a contatto con lui, ma non significa che siano state contagiate» ha sottolineato per rassicurare tutti. Anche il direttore generale della Asl di Lecce, Rodolfo Rollo ha voluto allontanare i timori ricordando quei semplici “consigli” utili a contenere la diffusione del rischio. Serve senso civico, visto il momento particolare ed è necessario limitare gli spostamenti non necessari.

Anche nell’ipotesi che il quadro cambi improvvisamente il dg è certo di saperli fronteggiare.

Nessuna indicazione sugli eventi. Non c’è motivi per rimandare quelli in programma perché, come hanno ripetuto spesso durante la riunione, non c’è nessuna emergenza.

Aggiornamenti nelle prossime ore