Lotta al Covid-19, a Corigliano il centro di revisione diventa servizio di sanificazione dei mezzi di soccorso

Nella lotta alla pandemia da Covid-19, ogni piccolo gesto può diventare preziosissimo. In queste settimane è partita una vera e propria gara di solidarietà: raccolte fondi, iniziative benefiche, donazioni agli ospedali e alla Protezione Civile. Ognuno cerca di dare una mano e anche alcuni commerciati e artigiani stanno, temporaneamente, “convertendo” la propria attività in strumento di contrasto al coronavirus.

L’ultimo esempio, in tal senso, giunge da Corigliano d’Otranto: qui il “Work Group Vergallo”, azienda leader nel settore delle forniture industriali, ha deciso di contribuire ed aiutare il lavoro delle Forza dell’Ordine, mettendo a disposizione il suo centro di revisione veicoli per effettuare sanificazioni ed igienizzazioni delle autovetture appartenenti a Polizia, Carabinieri e Protezione civile.

“Siamo certi – scrivono dal gruppo Vergallo – che per superare questa emergenza ci debba essere la solidarietà di tutta la popolazione. Così abbiamo deciso di contribuire concretamente, utilizzando i mezzi a nostra disposizione, per dare un aiuto a coloro che sono in prima linea nella lotta contro una pandemia che sta sconvolgendo il mondo.

Questa iniziativa nasce per contribuire a raggiungere l’obiettivo primario di questo momento ovvero limitare il contagio e per far ciò si è mantenuta l’attività aziendale e hanno utilizzato tutti i loro spazi per aiutare e contribuire a porre fine a questo momento così devastante per la nostra popolazione”.

Un bel gesto, l’ennesimo, che arriva dal Salento. “L’idea – concludono dal Work Group Vergallo – è quella di rimanere uniti in questa prova per poterne uscire più forti di prima”.