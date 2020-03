La Diocesi Ugento-Santa Maria di Leuca avvia la spesa SOSpesa, sabato si parte

Anche nei comuni della Diocesi di Ugento-Santa Maria di Leuca arriva la Spesa SOSpesa.

Organizzata dalla Caritas Diocesana locale l’iniziativa prenderà il via sabato 4 aprile, insieme alle 43 parrocchie e con il Patrocinio dei 17 Comuni e sarà realizzata grazie al contributo dei titolari degli esercizi commerciali.

Tutto ciò permetterà di compiere un gesto di solidarietà da famiglia a famiglia non solo in questo momento di grave crisi economica e sociale, ma anche in futuro proponendola come coinvolgimento della comunità tutta a essere accanto a chi vive nella difficoltà.

Il logo di questa iniziativa sarà Pellicano, simbolo cristiano dell’eucaristia – carità. Secondo un’antica leggenda quando i piccoli rischiano di morire, il pellicano si squarcia il petto e i piccoli mangiando la sua carne si salvano. Anche nella realtà, il pellicano trasporta nel suo gozzo il cibo per i piccoli che ancora non possono lasciare il nido, perché deboli e incapaci di volare, e li nutre finché non diventano forti.

Presso gli esercizi commerciali, aderenti all’iniziativa, saranno disponibili per i clienti, direttamente alle casse, buoni da 2 e 5 euro. La matrice rimarrà alla cassa, mentre al cliente verrà consegnata la parte staccabile. Ogni fine settimana alcuni volontari, con il corrispettivo dei buoni accumulati, acquisteranno i beni di cui necessitano i bisognosi, secondo le indicazioni delle Caritas parrocchiali (generi alimentari, prodotti per l’igiene personale o della casa) impegnandosi così a distribuirli alle famiglie necessitano di un aiuto. Verrà richiesta la collaborazione dei titolari degli esercizi commerciali che, secondo le proprie disponibilità, potranno contribuire applicando sconti o offrendo generi di prima necessità secondo le richieste.

Informazioni

Per qualsiasi informazione ci si potrà rivolgere a Caritas Diocesana, c/o Auditorium Benedetto XVI – SS 275 Km 23,600 Alessano Tel/fax 0833/1826042 (lunedì-mercoledì-venerdì dalle ore 9.30 alle 12.30) E-mail: segreteria@caritasugentoleuca.it, www.caritasugentoleuca.it, facebook @caritasugentoleuca.