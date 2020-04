Campi Salentina, tamponi negativi per ospiti e sanitari della Rsa “San Raffaele”

“Non posso che ringraziare il Dott. Pompilio Ingrosso, coordinatore sanitario, il Dott. Luciano Ladisi, direttore operativo e i professionisti che lavorano presso la struttura, per la cura e la lungimiranza con cui sin dal principio di questa straordinaria emergenza hanno lavorato strenuamente attuando protocolli di sicurezza con cui hanno protetto i pazienti, le famiglie e in generale tutta la comunità”, con queste parole, Alfredo Fina, Sindaco di Campi Salentina, commenta il risultato dei tamponi eseguiti presso la Residenza Sanitaria Assistenziale “San Raffaele” del Comune del Nord Salento.

I test per stabilire l’eventuale positività al coronavirus sono stati effettuati lo scorso 18 aprile nella struttura sanitaria e nella giornata di ieri l’Azienda Sanitaria Locale di Lecce ha comunicato l’esito: Sia i 50 ospiti che i 52 operatori sanitari impegnati nella struttura sono risultati negativi ai test.

“A loro e all’Ufficio Igiene dell’ASL che prontamente ha provveduto ad analizzare i dati – conclude il primo cittadino – giunga il mio plauso, soddisfatto di poter affermare che la passione per il proprio lavoro e l’amore per la comunità, oltre che il rigoroso rispetto delle regole, non possono che condurre al raggiungimento di grandi risultati”.