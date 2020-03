Coronavirus, The Prison Asd di Copertino aderisce alla campagna #distantimauniti

Tempi durissimi quelli che sta vivendo l’Italia flagellata dal coronavirus.

Rimanere a casa e uscire solo in caso di necessità, non creare assembramenti, mantenere la distanza di almeno un metro tra le persone, lavarsi spesso e bene le mani, disinfettare più volte gli ambienti, sono queste le regole da seguire e che abbiamo imparato in questi giorni di emergenza.

I decreti del Presidente del Consiglio dei ministri hanno chiuso la maggior parte delle attività commerciali e restano aperti solo gli esercizi che vendono prodotti essenziali, come supermercati e, naturalmente le farmacie.

Ma dover abbassare le saracinesche, prima ancora dell’8 marzo, sono scuole e palestre.

E cosi gli istituti didattici hanno dato vita alla didattica online e, per mantenere la forma, arriva il consiglio di esercitarsi da casa.

Sui vali profili social circolano le immagini dei vip che si esercitano dalla propria abitazione, una su tutte la giornalista sportiva Eleonora Boi, che può contare su un personal trainer d’eccezione, il fidanzato, stella del basket Nba in forza agli Oklahoma City Thunder, Danilo Gallinari.

Ma a restare a casa e, magari, allenarsi lì, è un’esortazione che viene anche e soprattutto dai titolari delle varie palestre del territorio salentino ed è il caso del centro fitness The Prison Asd di Copertino che ha aderito alla campagna #distantimauniti.

“Il gioco di squadra è un elemento fondamentale nello sport ma spesso anche nella vita perché le grandi sfide si vincono solo con la collaborazione di tutti”, si legge sul profilo facebook dell’associazione.

Per una volta, però, la partita decisiva si gioca a distanza. Restando ognuno nelle nostre case.

Anche i nostri prisoners aderiscono alla campagna #distantimauniti, l’iniziativa del Ministero dello Sport – SNS per la battaglia contro il #coronavirus.

Torneremo ad allenarci in palestra – concludono – unirci in abbracci di gioia, guardarci negli occhi ma, per adesso, noi restiamo a casa. #iorestoacasa #iomiallenoacasa”.