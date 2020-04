Poste Italiane riapre 4 uffici in provincia di Lecce, saranno disponibili per tre giorni a settimana

Erano stati chiusi all’indomani dei provvedimenti assunti dalle autorità sanitarie che contingentavano gli spostamenti sul territorio per combattere il coronavirus. A partire dal 20 aprile riaprono gli uffici postali di Ortelle, Magliano (frazione di Carmiano), Felline (frazione di Alliste) e Merine (frazione di Lizzanello). Saranno fruibili al pubblico per tre giorni a settimana: il lunedì, il mercoledì e il venerdì. Un sospiro di sollievo per i tanti utenti che erano stati costretti a recarsi negli uffici più vicini per il pagamento di bollette e bollettini.

Come dicevamo si tratta di sportelli della provincia di Lecce che erano stati chiusi in ottemperanza ai provvedimenti governativi in materia di contenimento del virus e distanziamento interpersonale. Ma adesso piano piano tutto sembra destinato a ritornare alla graduale normalità, senza mai dimenticare l’ausilio dei dispositivi di protezione individuale ed il rispetto delle distanze tra persone sia all’interno che all’esterno dei locali.

La riapertura degli Uffici Postali della provincia di Lecce, dopo accurate operazioni di sanificazione, è stata possibile anche grazie all’adozione di idonee misure di sicurezza come, ad esempio, l’installazione di pannelli schermanti in plexiglass e il posizionamento di strisce di sicurezza che garantiscono il mantenimento della distanza interpersonale di almeno un metro a tutela della salute di dipendenti e cittadini.

Già, proprio ai dipendenti di Poste Italiane bisogna essere grati per aver consentito in questi giorni, in cui in tanti sono rimasti a casa per il rispetto delle norme anti-coronavirus, il disbrigo di servizi essenziali che hanno messo a rischio la loro salute e in alcuni casi anche la loro vita.

«Poste Italiane, anche nell’attuale fase di emergenza – si legge in una nota – continua a garantire a tutti i cittadini i propri servizi mettendo in atto un ampio sforzo organizzativo e logistico, reso possibile anche grazie alla preziosa collaborazione delle Istituzioni Locali. In virtù di queste riaperture, la rete capillare degli Uffici Postali su tutto il territorio provinciale torna ad essere completamente operativa e a disposizione dei cittadini».

Poste Italiane, tuttavia, anche se lentamente si torna verso la normalità, chiede a tutti gli utenti di recarsi negli uffici postali esclusivamente per compiere operazioni essenziali e indifferibili. Tutto ciò che può essere rinviato nel tempo è bene procrastinarlo in giornate più sicure dal punto di vista sanitario.