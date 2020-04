Coronavirus, calo dei contagi in Puglia. Ancora ‘drammatico’ il bollettino dei morti: 11 solo in provincia di Lecce

Una volta che la curva dei contagi comincerà a scendere bisognerà evitare in tutti i modi una risalita. Per questo, la Regione Puglia si sta preparando alla «fase due» della battaglia contro il Coronavirus pensando alle ‘precauzioni’ da mettere in campo per evitare o meglio affrontare la seconda ondata come ha spiegato l’epidemiologo Pier Luigi Lopalco, voluto dal Governatore Michele Emiliano per guidare la task-force contro l’epidemia. «Le pandemie non arrivano mai in un’unica ondata, non c’è mai un’ondata pandemica e poi tutto sparisce. Normalmente abbiamo sempre una seconda ondata pandemica, quindi se vogliamo prevenirla dobbiamo assolutamente imparare la lezione» ha dichiarato a Piazza Pulita, dove è stato ospite. “Non dobbiamo abbassare la guardia per essere pronti”, ha detto.

Il bollettino

I numeri dell’ultimo bollettino parlano di un calo. Su 1.270 test effettuati, 105 sono risultati positivi. I nuovi casi sono suddivisi:

41 nella Provincia di Bari

25 nella Provincia di Foggia

3 nella Provincia Bat

15 nella Provincia di Taranto

10 nella Provincia di Brindisi

6 nella Provincia di Lecce

6 fuori regione

(1 caso non attribuito ieri è stato attribuito oggi alla relativa provincia di appartenenza).

Ancora alto e drammatico, invece, il numero di decessi. Sono venti le persone che hanno perso la vita: 11 in provincia di Lecce, 6 in provincia di Foggia, 2 in provincia di Brindisi, 1 in provincia Bat.

Il totale dei casi positivi Covid in Puglia è di 2.182 così divisi:

741 nella Provincia di Bari

129 nella Provincia di Bat

218 nella Provincia di Brindisi

527 nella Provincia di Foggia

359 nella Provincia di Lecce

178 nella Provincia di Taranto

26 attribuiti a residenti fuori regione

4 per i quali è in corso l’attribuzione della relativa provincia.

Dall’inizio dell’emergenza sono stati effettuati 17.924 test. Sono 65 i pazienti guariti.