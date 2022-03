I corpi dei soldati russi morti non possono rientrare in patria

Rimarranno senza funerali e senza un posto vicino casa dove essere sepolti. Triste e umanamente inaccettabile il destino dei militari russi che hanno trovato la morte in Ucraina in quella che doveva essere una rapida ed efficace operazione militare e che invece è una guerra in grande stile con numeri impressionanti di vittime, da una parte e dell’altra.

Migliaia i soldati russi che hanno perso la vita nel tentativo di conquistare le città ucraine, migliaia di corpi che non saranno restituiti alle famiglie e che resteranno un monumento ideale alla follia. Non meritavano di compiere un cammino senza ritorno, non in questo modo.

Di certo non vedendoli più tornare e non potendoli più sentire, moltissimi cittadini russi capiranno comunque in che razza di incubo li ha fatti sprofondare il loro presidente. Altro che piumino Loro Piana e stadio osannante. I ‘suoi’ morti parlano eccome e hanno argomenti certamente migliori per convincere l’opinione pubblica.