Arriva l’estate e Sgm pensa alle marine: un bus ogni mezz’ora per San Cataldo e Torre Chianca

Causa emergenza causata dal Coronavirus, l’estate è partita in ritardo. Solitamente a giugno i turisti avevano già cominciato ad animare il Salento, soprattutto chi preferiva godersi la vacanza in tranquillità, lontano dalla ressa dei mesi clou. Ma questo non significa che non ci siano prenotazioni. Si cominciano a notare timide presenze, soprattutto da quando sono stati riaperti i confini e concessi gli spostamenti tra le regioni. Così, da domenica prossima – 14 giugno – chiunque abbia scelto di visitare Lecce potrà concedersi una giornata al mare, in una delle belle marine del capoluogo barocco. E potrà raggiungerle più facilmente grazie al nuovo orario pensato per la bella stagione. Fino al 13 settembre, infatti, sarà in vigore l’esercizio estivo del trasporto pubblico locale garantito da SGM.

Migliorano i collegamenti tra la città e le marine e tra i quartieri e il centro cittadino. «Da domenica prossima i cittadini leccesi e i turisti che in questi giorni cominciano a raggiungere la città potranno contare su maggiori corse per le marine di Torre Chianca e San Cataldo, che saranno raggiungibili con autobus ogni mezz’ora dal centro cittadino, dal City terminal, da Settelacquare e dai principali viali. L’ultima corsa partirà da San Cataldo alle 22.15, in modo da consentire ai leccesi che useranno il mezzo pubblico, di trattenersi nella marina anche per una passeggiata oltre che per fruire delle spiagge» ha dichiarato l’assessore alla Mobilità sostenibile Marco De Matteis.

Le linee

Le linee 24 (P.zza Palio, V. Siracusa, V. XXV Luglio, Ospedale V. Fazzi, Stazione F.F.S.S., V.le Otranto, P.zza Palio) e 25 (Ospedale V. Fazzi, V.le Otranto, P.zza Palio, V. Machiavelli, P.zza Palio, V. XXV Luglio, Stazione F.F.S.S., Ospedale V. Fazzi), che collegano i quartieri Kolbe, San Giovanni Battista e San Sabino con l’Ospedale e il centro cittadino garantiranno il passaggio dei mezzi ogni 35 minuti invece di 70 previsti nei precedenti esercizi estivi

La linea per Torre Chianca “TC” osserverà una frequenza di passaggio ogni 30 minuti invece dei consueti 60 lungo il percorso City Terminal, V. XXV Luglio, Porta Napoli, Torre Chianca, City Terminal. L’ultima corsa partirà da Torre Chianca alle 21.30;

La linea 32, che collega il centro cittadino con San Cataldo, passerà ogni mezz'ora invece che ogni 40 minuti sul percorso City Terminal, V.le dell'Università, V.le Gallipoli, V.le Otranto, V. Cavallotti, V. Imp. Adriano, San Cataldo (Lidi), San Cataldo (Rotonda), San Cataldo (Darsena), V. Imp. Adriano, V.le De Pietro, City Terminal. L'ultima corsa partirà da San Cataldo alle 22.15;

Stazione Ferroviaria, City Terminal e centro cittadino saranno collegati dalla linea 29 con frequenze ogni 15 minuti negli orari di punta e di 30 nel resto della giornata, invece che con frequenza 20/40 previsti nei precedenti esercizi estivi

«Abbiamo ridotto sensibilmente anche i tempi i collegamento tra City Terminal e Stazione ferroviaria, che sono i principali hub intermodali a Lecce e abbiamo scelto di prestare attenzione ai tanti cittadini che partono dalla periferia in autobus per raggiungere l’ospedale o il centro cittadino e che d’estate soffrono la lunghezza delle attese» ha concluso l’assessore De Matteis.