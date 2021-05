Maglie a scuola di internet per tutti. Al via i corsi gratuiti di educazione digitale

I cittadini magliesi a scuola di educazione digitale. Al via il progetto “Scuola di internet per tutti“, promosso da Tim in collaborazione con Fondazione mondo digitale e realizzato nell’ambito del programma nazionale di approccio alla cultura digitale significativamente denominato “Operazione risorgimento digitale”.

Obiettivo è un’educazione digitale gratuita che possa colmare il divario generazionale, garantendo a tutti i cittadini le competenze minime necessarie per affrontare la digitalizzazione che coinvolge sempre più servizi. Evidenza tanto più visibile nel periodo di pandemia, dove tra smart working e misure economiche di sostegno come il cash-back, si sono delineati distintamente i contorni di una società sempre più digitalizzata. E dove le fratture sociali includono anche il gap in termini di accesso e di capacità di utilizzo delle nuove tecnologie.

Per questo l’amministrazione guidata da Ernesto Toma ha deciso di aderire al progetto di diffusione della cultura digitale, che prevederà corsi online gratuiti divisi in moduli e guidati da esperti fornitori Tim. Il progetto sarà avviato giovedì 13 maggio dalle ore 18 con il primo modulo denominato “Migliorare la vita con il digitale”, suddiviso in quattro lezioni online da un’ora, per quattro settimane. Oggetto del primo corso sono vari temi: Digitale in tasca: dai vocaboli del digitale alla personalizzazione dei dispositivi mobili; Pagamenti digitali in sicurezza: come utilizzare in sicurezza home banking, e-commerce e shopping online; Io, Cittadino digitale: gli strumenti digitali della PA (appIO e cashback, pagoPA, SPID e CIE); Salute e benessere on line: le applicazioni per salute (Fascicolo Sanitario Elettronico), il benessere e tempo libero.

“Sono lieta dell’approvazione del progetto e dell’immediata formazione della classe virtuale”, è il commento dell’assessore alla cultura del comune di Maglie Roberta Iasella. “Scuola di Internet per tutti” è un progetto che promuove la ‘cultura’ del digitale. È gratuito, non comporta oneri a carico dell’Ente comunale ed è tenuto da formatori esperti di TIM. Nella vita di tutti i giorni le competenze digitali sono sempre più indispensabili, e sempre più fondamentali, specie ora con la drammatica esperienza della pandemia. Spid, pagoPA, carta identità elettronica, acquisti in sicurezza, cash back di stato, sono ormai strumenti di uso quotidiano. Insieme all’assessore Maria Grazia Maggiorano e alla dott.ssa Lina Signore, responsabile dell’VIII settore abbiamo cercato di elaborare un progetto utile alla comunità magliese, che mirasse alla formazione digitale dei cittadini con minori opportunità, anziani, giovani e donne disoccupate, cittadini in situazioni vulnerabili”.