A Lecce corsi di cucina gratuiti, un progetto sociale per chi è fuori dal mercato del lavoro

Sono stati presentati questa mattina nella sala Giunta di Palazzo Carafa i progetti che Accademia italiana chef, con il patrocinio del Comune di Lecce, sta realizzando per offrire una chance a quanti sono fuori dal mercato del lavoro, e hanno difficoltà ad inserirsi: giovani dai 18 ai 25 anni, donne in condizioni di vulnerabilità, disoccupati o inoccupati dai 25 ai 55 anni.

Accademia Italiana Chef, con sede principale a Firenze, ha deciso, con la sua sede operativa di Lecce, di intraprendere un percorso di consolidamento della propria visione, sviluppando iniziative per il territorio rivolte alla crescita dell’individuo e, allo stesso tempo, allo sviluppo dell’intera collettività e comunità territoriale.

L’ingresso e il riconoscimento nel circuito del Gruppo Fortis – leader nel settore della promozione sociale – rafforza ulteriormente questa missione, garantendo un impatto significativo delle attività e il consolidamento come nuovo hub sociale del territorio.

Questa mattina si è svolta la conferenza stampa di presentazione alla quale hanno preso parte l’assessore alle Attività produttive, artigianali e commerciali e Politiche giovanili, Maria Gabriella Margiotta; Rosamaria Faggiano e Fabio Fanales, dell’Accademia Italiana Chef; Francesco J. Pagnelli, direttore generale Gruppo Fortis.

Il primo progetto, “Bootcamp per neo-diplomati: avvicinamento alla cucina salentina”, vuole accompagnare i più giovani in un viaggio tra le radici gastronomiche del territorio. Un percorso intensivo che non si limita a insegnare ricette, ma si propone di ricostruire quel ponte tra passato e futuro, spesso messo a rischio dalla velocità del presente. L’idea è chiara: riportare i saperi nelle mani di chi può custodirli domani.

Il secondo progetto, “La cucina che ti abilita“, è rivolto alle donne in cerca di una nuova partenza. In uno spazio protetto, dove il cibo diventa strumento di riscatto e ascolto, le partecipanti potranno trovare nuove abilità e una rete di supporto solida. La cucina, in questo contesto, non è solo lavoro, ma voce, identità e occasione di rinascita.

“Impara l’arte… in cucina” è il terzo progetto, e si inserisce nelle campagne di sensibilizzazione promosse nelle sedi del circuito del Gruppo Fortis. Qui, l’arte culinaria viene proposta come veicolo di educazione e riscoperta. Attraverso mani che impastano e cuori che ascoltano, si intende riportare alla luce i mestieri dimenticati, stimolando la memoria collettiva e la responsabilità sociale.

Le tre iniziative – tutte gratuite e finanziate da Enti del Terzo Settore – possono offrire un’occasione straordinaria di lavoro, grazie anche alla condivisione d’intenti tra l’amministrazione pubblica e i soggetti privati. Gli interessati possono chiedere informazioni telefonando al 327 32 42 074, oppure scrivendo una email a [email protected]; o recandosi personalmente nella sede di viale Japigia 10 H, a Lecce. Le domande possono essere presentate entro il 10 agosto prossimo.

Per ciascun progetto sono a disposizione 20 posti.