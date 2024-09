Formazione e Lavoro, ad Alessano l’ITS Aerospazio Puglia presenta i nuovi corsi di alta formazione

Un’opportunità unica per i giovani del Capo di Leuca e dell’intero Salento. E per chiunque la voglia cogliere. Venerdì 20 settembre, alle ore 18.30, presso l’Aula Consiliare del Municipio di Alessano, si terrà un incontro per presentare l’offerta formativa dell’Istituto Tecnologico Superiore (ITS) Aerospazio Puglia – Mobilità Sostenibile.

Le sedi di Alessano e Tricase si preparano ad accogliere, per il biennio 2024-2026, due nuovi corsi di alta specializzazione:

– “Tecnico Superiore per la manutenzione dei motori aeronautici e nautici“;

– “Tecnico Superiore per la mobilità sostenibile aeronavale“.

L’evento, fortemente voluto dall’Amministrazione comunale di Alessano e dall’Unione dei Comuni del Capo di Leuca, rappresenta un’occasione fondamentale per sensibilizzare il territorio sulle potenzialità offerte da questi percorsi formativi. I giovani potranno così acquisire competenze altamente specializzate in settori strategici per lo sviluppo economico del territorio, come l’aerospazio e la mobilità sostenibile. Il sistema ITS accorciando le distanze tra mondo della formazione e mondo del lavoro vanta elevatissime percentuali di collocamento lavorativo dei corsisti che hanno frequentato i percorsi in cui le figure tecniche più importanti e i manager delle aziende del comparto di riferimento sono chiamati in aula come docenti.

Un’opportunità per valorizzare i talenti locali

La presenza di eccellenze imprenditoriali del settore, che collaborano attivamente con l’ITS, sottolinea l’importanza di questa iniziativa. L’obiettivo è quello di valorizzare i talenti salentini e di creare nuove figure professionali in grado di rispondere alle esigenze del mercato del lavoro.

Un programma ricco di interventi

Dopo i saluti istituzionali del Sindaco di Alessano, Osvaldo Stendardo e del Presidente del Consiglio dell’Unione dei Comuni del Capo di Leuca, Michele Giannuzzi, interverrà l’Assessora alla Pubblica Istruzione del Comune di Alessano, Elisabetta Russo. Seguirà l’intervento di Rita Melcarne, branch manager di Adecco, che illustrerà le prospettive occupazionali legate ai nuovi corsi.

La presentazione dettagliata dei percorsi formativi sarà affidata ad AnnaLena Manca, Dirigente dell’IISS ‘Don Tonino Bello’. A concludere l’incontro sarà il prof. Antonio Ficarella, presidente della Fondazione ITS Aerospazio Puglia – Mobilità Sostenibile.

Per maggiori informazioni

Per conoscere nel dettaglio i corsi e le modalità di iscrizione, è possibile consultare il sito web dell’ITS Aerospazio Puglia: www.itsaerospaziopuglia.it