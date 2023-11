“L’approccio One Health in Sanità”, nel Salento un corso di aggiornamento organizzato da Lilt

“L’approccio One Health in Sanità” è il tema del 16° Corso di aggiornamento “Ambiente e Salute” organizzato dalla Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori di Lecce e in programma sabato 25 novembre, ore 9, presso il Centro Ecotekne Edificio “Angelo Rizzo”, aula Y1. L’iniziativa, intende rappresentare un momento di approfondimento e confronto ispirato all’approccio “One Health” (“Una sola Salute”) promosso dall’Unione Europea e da diversi Organismi internazionali, secondo cui la Salute umana, animale e dell’ecosistema sono “indissolubilmente legate”.

Anche quest’anno la lectio magistralis è affidata al Prof. Silvio Garattini, 95 anni, fondatore e presidente dell’Istituto di Ricerche farmacologiche “Mario Negri”, per il quale è previsto un “Omaggio alla Ricerca Libera ed Indipendente” a cura degli studenti del Liceo Stampacchia di Tricase. Tante le scuole che parteciperanno all’atteso appuntamento, rivolto come sempre a docenti ed educatori, personale sanitario, rappresentanti delle Istituzioni, associazioni e cittadini tutti.

I lavori prenderanno il via alle 9 con i saluti istituzionali e l’introduzione del presidente di LiltLecce, Carmine Cerullo. Dopo la lectio del prof. Garattini sul tema “Il Sistema Sanitario Nazionale ed il futuro della nostra Salute”, interverranno: Luisa Siculella, presidente del corso di laurea in Medicina e Chirurgia MedTecdell’Università del Salento e la biologa Eleonora Stanca (sul tema “Uomo, Natura e Ambiente: una sola Salute”), poi toccherà a Luigi Spedicato, docente di Sociologia di UniSalento (“Promuovere l’alfabetizzazione scientifica – Public Understanding of Science”) e Pierluigi Lopalco, docente di Igiene – MedTecUniSalento (“Modelli sanitari integrati per la salvaguardia della Salute pubblica”).

Concluderà i lavori Giuseppe Serravezza, responsabile scientifico Lilt Lecce (“L’esperienza della Lilt di Lecce ed i Primi Stati Generali dei Tumori nel Salento – SGPT”).

Al termine dei lavori sarà rilasciato attestato di partecipazione.