A Nardò un corso per aiutare i proprietari di cani ad avere un corretto rapporto

Siamo circondati dai cani, li amiamo, li portiamo con noi ovunque, ce ne prendiamo cura come figli. Eppure, nonostante questo, ancora non li conosciamo e spesso abbiamo difficoltà nel gestirli e nel comprenderli.

Per questo motivo Comune di Nardò e Asl Lecce hanno organizzato Il patentino, un corso gratuito per aiutare i proprietari ad avere una relazione più consapevole e felice con il proprio cane.

L’iniziativa è in programma nei giorni 30 gennaio, 6, 13, 20 e 27 febbraio, dalle ore 17 alle 19, presso la Biblioteca Vergari.

Elisa Pastore, veterinaria esperta in comportamento, aiuterà i partecipanti a entrare nella mente e nel cuore dei cani. Racconterà dei bisogni etologici del cane, spiegherà il modo con cui comunica con noi e con gli altri suoi simili, descriverà le fasi di sviluppo permettendo in questo modo di prevenire errori che possono avere conseguenze a volte anche drammatiche, come aggressioni o abbandoni, purtroppo ancora molto frequenti.

Inoltre, Edoardo Fiore, veterinario responsabile dell’unità operativa Nardò-Galatone-Copertino e Mino Natalizio, tecnico della prevenzione, spiegheranno le normative vigenti in materia di sicurezza e gli obblighi che spettano ai proprietari.

Il certificato finale verrà consegnato solo a chi seguirà tutte e cinque le lezioni e a seguito del superamento di un test finale.

L’iscrizione è gratuita, ma è obbligatoria e a numero chiuso (possibile entro il 20 gennaio). Per informazioni e iscrizioni basta chiamare il numero 388 3691331.

“Spesso – spiega il consigliere delegato al Randagismo Pierpaolo Giuri – non c’è una relazione corretta con i nostri cani, viziata da comportamenti sbagliati da parte nostra e dovuti a una superficiale conoscenza dell’animale. Questo ha una serie di conseguenze negative e persino rischi, come può essere un’aggressione nei confronti del proprietario o di altre persone. Senza dimenticare che talvolta non conosciamo obblighi e regole che dobbiamo seguire nel momento in cui prendiamo un cane e che sono indispensabili per il cane stesso, per noi e per gli altri. Per questo, insieme alla Asl, abbiamo pensato a un corso utile a conoscere tutto quello che serve per essere un proprietario consapevole e diligente”.