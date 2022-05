A Porto Cesareo un corso in tecniche operative e utilizzo degli strumenti di difesa per la Polizia Locale

La Polizia Locale cambia volto a Porto Cesareo, gli agenti in servizio presso il comando della marina jonica e il comandante, infatti, hanno concluso un corso di formazione in materia di tecniche operative e utilizzo dei presidi tattico difensivi, ovvero spray al capsicum e bastone distanziatore.

Il corso è stato finanziato con risorse provenienti dalle sanzioni al codice della strada, senza gravare sul bilancio ordinario del Comune.

Oltre alla formazione, sono stati acquisiti i presidi per tutti gli operatori in servizio, oltre a quelli per gli agenti di imminente assunzione a seguito di regolare concorso pubblico appena bandito.

Spray e bastone, in linea con le norme vigenti e con l’approvazione del Ministero dell’Interno, sono strumenti obbligatori di autotutela, che avranno la funzione di difendere il personale da eventuali aggressioni o episodi di violenza fisica. Il loro utilizzo risponderà ai criteri di necessità e proporzionalità previsti in materia di legittima difesa. I moduli dell’addestramento hanno previsto sia lezioni teoriche per comprendere gli aspetti giuridici e tecnici che pratiche svolte presso la palestra dell’istituto Comprensivo di Porto Cesareo.

“Il corso di formazione rappresenta uno dei passi importanti nel percorso di crescita e modernizzazione del Corpo di Polizia Locale del Comune – ha affermato il comandante, Cosimo Tafuro. Sia l’amministrazione, che ringrazio per la fiducia manifestatami, che il personale hanno accolto con entusiasmo questa nuova sfida nella piena convinzione che la sicurezza agenti e la credibilità verso i cittadini si raggiunga mediante la formazione e la crescita umana e professionale. Su questa scia, proseguiranno, nei prossimi mesi, importanti interventi di ristrutturazione e miglioramento a partire dall’acquisizione di nuovi e più efficienti veicoli ed attrezzature tecnologiche fino all’assunzione di nuove unità da concorso appena pubblicato. Ringrazio gli istruttori, la dirigente dell’istituto comprensivo ma soprattutto colleghe e colleghi che, non solo in questa circostanza, ma in ogni occasione dimostrano spiccato senso del dovere, responsabilità e attaccamento a questo splendido territorio e alla cittadinanza cesarina”.

Il corso è stato svolto da Cristiano Curti Giardina (presidente), Danilo Inglese (referente regionale) e Pantaleo Vonghia (istruttore), appartenenti all’International Police Training System, società che ha curato, in collaborazione con Defence System, l’acquisto dei materiali e la formazione degli agenti.

“Il rapporto di costante collaborazione e condivisione con il corpo di polizia municipale sta producendo risultati importanti – commenta il Sindaco, Silvia Tarantino, grazie ad una attenta attività di conoscenza del territorio, informazione e prevenzione prima ancora che repressione. Stiamo lavorando al miglioramento dei servizi e della qualità della vita e della sicurezza nel nostro territorio, che si prepara a vivere l’estate del ritorno alla socialità dopo oltre due anni di pandemia”.