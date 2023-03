Nella Chiesa di San Luigi a Lecce, un corso di formazione per volontari della Caritas

Aumenta l’impegno di solidarietà della Caritas anche nel Salento e l’organizzazione che fa capo alla Diocesi di Lecce lancia un corso per nuovi volontari, al fine di rivolgere l’impegno di quanti cercano di venire incontro alle esigenze, vecchie e nuove, di un numero purtroppo sempre crescente di persone in stato di necessità.

“Da qui la necessità – come sottolinea il Direttore della Caritas di Lecce, Mons. Nicola Macculi – di preparare i volontari sia sul piano strettamente pratico, sia su quello etico-morale in un compito sempre più necessario, ma anche sempre più preminente, nell’accostarsi a persone meno fortunate che hanno bisogno di tutto.

Il corso, che si svolgerà presso la Chiesa di S. Luigi, in via Palmieri, a Lecce, nei pressi di Porta Napoli, si articolerà in sei incontri su tematiche e aspetti riguardanti il volontariato e i servizi svolti dalla Caritas sul territorio.

Gli incontri saranno in presenza ma anche on line e alla fine varrà rilasciato un attestato che permetterà anche il riconoscimento di crediti formativi. Le date delle lezioni sono state fissate per il 13, 20 e 27 marzo e 3,17, 24 aprile.

Chiunque fosse interessato, potrà contattare dalle 10 alle 12, dal lunedì al venerdì, i numeri di telefono: 0832/243554 – 349/1768915. Oppure inviare una mail a: [email protected].