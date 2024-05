Iniziativa di orientamento dell’Università del Salento: si promuove il Corso di Communication Engineering and Electronic Technologies

Un’importante iniziativa di orientamento rivolta agli studenti del terzo anno di Ingegneria dell’Informazione quella del prof. Luciano Tarricone, Ordinario di Campi Elettromagnetici presso l’Università del Salento.

L’evento, in programma per lunedì 13 maggio, mira a presentare il corso di studio in “Communication Engineering and Electronic Technologies” offerto dall’ateneo salentino come possibile proseguimento naturale per gli studenti di ingegneria.

Coordinato dalla Prof.ssa Giuseppina Monti, il corso offre agli studenti l’opportunità di sviluppare competenze nel campo della progettazione, produzione, gestione e manutenzione dei moderni sistemi di telecomunicazione, navigazione e telerilevamento. La formazione fornisce una panoramica dei sistemi di comunicazione digitale, illustrando i principi e le tecniche utilizzate nella realizzazione di tali sistemi.

L’evento di orientamento si propone di suscitare curiosità e fornire informazioni cruciali per gli studenti che si trovano di fronte alla decisione del secondo ciclo di studi universitari. Il Dipartimento di Ingegneria dell’Università del Salento si impegna da anni a contrastare la fuga di talenti verso il nord Italia, arricchendo costantemente l’offerta formativa sul territorio.

Quest’anno, l’iniziativa include anche la testimonianza di Giulia Cerfeda, ex-studentessa che ha intrapreso un percorso di successo dopo essersi laureata presso l’Università del Salento.

Cerfeda condividerà la sua esperienza universitaria e professionale, evidenziando le opportunità offerte dalla formazione trasversale e completa ricevuta presso l’ateneo salentino.

Inoltre, l’iniziativa di orientamento è in collaborazione con “Women in Microwave“, un’iniziativa promossa da IEEE per attirare un maggior numero di donne nell’ambito dell’ingegneria elettrica ed elettronica e aumentarne la visibilità, contrastando il gap di parità di genere rilevato a livello nazionale e internazionale.

Per ulteriori informazioni sull’evento e sul corso di Communication Engineering and Electronic Technologies, è possibile contattare direttamente:

– Giulia Cerfeda, RF Engineer presso Argotec ([email protected]);

– il Prof. Luciano Tarricone, Professore Ordinario di Campi Elettromagnetici ([email protected]);

– la prof.ssa Giuseppina Monti, Professoressa Coordinatrice del corso Communication Engineering and Electronic Technologies ([email protected]).