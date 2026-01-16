Educare i bambini al rispetto degli animali e dell’ambiente, a Lecce un corso per piccole guardie zoofile

“Rispetto per gli animali e per la natura che ci circonda” è il tema della prima edizione del corso per Piccole Guardie Zoofile, articolato in tre giornate formative – 1, 8 e 22 febbraio – promosso dall’Associazione Accademia Kronos in collaborazione con l’Associazione ATA-PC Lecce e con l’Assessore al Randagismo, Andrea Guido.

Il corso è rivolto ai bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, che parteciperanno accompagnati dai genitori.

Le future Piccole Guardie Zoofile prenderanno parte a due primi incontri dedicati all’osservazione della flora e della fauna del territorio e all’apprendimento dei corretti comportamenti da adottare nei contesti naturali, dove è fondamentale non disturbare l’ambiente né spaventare gli animali, anche quando non sono immediatamente visibili.

Il primo appuntamento si terrà domenica 1 febbraio alle ore 10.30 al Parco di Rauccio; mentre il secondo è in programma domenica 8 febbraio alle ore 10.30 all’Oasi delle Cesine. In queste occasioni verrà inoltre illustrata ai partecipanti la figura della Guardia Zoofila, con un approfondimento sulle sue funzioni e responsabilità.

Il terzo e ultimo incontro si svolgerà domenica 22 febbraio alle ore 10.30 nel Parco cittadino di Belloluogo e sarà dedicato alla corretta conduzione del cane in ambito urbano. Ai bambini verranno mostrate le buone pratiche da seguire tra la gente e lungo le strade della città, con particolare attenzione all’uso appropriato di guinzaglio e museruola, nonché all’obbligo di raccogliere le deiezioni.

Durante l’intero percorso formativo, i partecipanti saranno coinvolti nella stesura di un “diario di bordo”, nel quale ciascuno potrà raccontare la propria esperienza e le emozioni vissute; chi lo desidererà avrà la possibilità di leggerlo al termine del terzo incontro.

Al termine del corso, alle Piccole Guardie Zoofile verranno consegnati un cappellino e una maglietta, che saranno utilizzati durante le attività e le uscite previste nel corso dell’anno.