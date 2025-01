“Birra. È tempo di conoscerla”, a Lecce un corso per diventare sommelier

“Birra…. E sai cosa bevi”!!! Parola di Renzo Arbore e di un’indimenticata pubblicità degli anni Ottanta che spingeva il consumo di una bevanda antica e apprezzata in tutto il mondo, ma forse non troppo approfondita quanto a origine, differenti aree di produzione, abbinamenti con il cibo.

Lo scopo quindi del corso organizzato da Associazione Italiana Sommelier di Lecce – in partenza il prossimo 22 gennaio al Grand Hotel Tiziano – è proprio questo: rendere onore e dignità a un prodotto che merita di essere conosciuto come e quanto il vino. Non a caso il corso si chiama “Birra. È tempo di conoscerla”: perché oggi ai sommelier, figure professionali sempre più necessarie in ambiti enogastronomici di qualità, sono richieste conoscenze che vanno oltre il mondo del vino, investendo appunto ambiti aggiuntivi come la birra, l’olio, i distillati, i sigari e i relativi accostamenti culinari.

Le lezioni frontali sono strutturate infatti su due livelli: nel primo approfondimenti su materie prime, processi di produzione, stili di birra presenti nel mondo. Nel secondo livello, invece, i temi affrontati atterranno principalmente alle modalità di utilizzo della scheda di degustazione e all’abbinamento cibo/birra, con “incursioni” anche in materia di difetti della birra, spillatura e modalità di servizio della stessa.

Il corso, in programma dalle 20 alle 22 in sessione unica, comprende 16 lezioni che termineranno il prossimo 14 maggio; la qualifica di sommelier della birra verrà ottenuta al superamento dell’esame finale, programmato alla conclusione del secondo livello.

Per la partecipazione al corso è necessario essere iscritti ad AIS Italia ed essere in regola con la quota associativa dell’anno corrente; il costo è di 590 euro comprensivi di materiale didattico e 68 degustazioni, da corrispondere con un unico versamento o in tre tranche da 200 + 200 + 190 euro (per i soci in regola con il tesseramento AIS 2025 è previsto uno sconto di 50 € sul costo del corso: contattare la segreteria AIS Puglia allo 080.4949189 per coordinarsi sulle modalità della sua applicazione).

Iscrizioni sul sito di AIS Puglia, per ulteriori info il direttore del corso è Maurizio Quarta (347.0746126, [email protected]).