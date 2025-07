Gallipoli verso una città cardioprotetta, più defibrillatori e formazione per la sicurezza di tutti

Prosegue a Gallipoli il percorso verso una città sempre più sicura e cardioprotetta, investendo risorse nella tutela della salute pubblica e nella prevenzione delle emergenze cardiache.

Grazie all’impegno dell’Amministrazione Comunale, in collaborazione con la Protezione Civile, è stato attivato un corso di formazione Blsd (Basic Life Support and Defibrillation), per l’utilizzo dei defibrillatori, destinati in particolare ai commercianti e ai cittadini che operano nelle aree più sensibili della città. Un’azione importante che va di pari passo con il potenziamento della rete di dispositivi salvavita distribuiti sul territorio.

Le colonnine con i defibrillatori sono dislocate su tutto il territorio cittadino, sia nel centro storico che in località strategiche come Lido Conchiglie, Lido San Giovanni e presso BaiaVerde, garantendo una copertura capillare anche nei quartieri e nelle marine a più alta densità turistica.

“È fondamentale – dichiara la consigliera delegata Titti Cataldi – che i cittadini sappiano di poter contare su un presidio reale di sicurezza e di prevenzione. Il corso e i dispositivi sono stati finanziati direttamente dal Comune di Gallipoli che ha scelto di investire risorse per rafforzare la rete di protezione cardiaca e offrire un servizio concreto e salvavita alla comunità e ai visitatori. Gallipoli continua così a farsi promotrice di una cultura della prevenzione e della responsabilità condivisa, dimostrando che la salute pubblica è una priorità da tutelare con azioni chiare, formazione e vicinanza ai cittadini”.