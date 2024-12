Lecce si prepara al Natale con un cuore grande, torna la Corte di Babbo Natale

La magia del Natale sta per avvolgere nuovamente Lecce, grazie all’impegno di tante persone che con il loro cuore e la loro creatività stanno rendendo possibile la terza edizione della Corte di Babbo Natale.

Un regalo per un sorriso

Il cuore pulsante di questa iniziativa è la raccolta di doni per i bambini meno fortunati. Il Bar Astoria, situato presso Porta San Biagio, è stato scelto come punto di raccolta ufficiale. Chiunque voglia partecipare può portare un giocattolo nuovo e integro, un gesto semplice ma dal valore inestimabile. Ricordiamo che ogni dono deve essere in perfette condizioni, per poter regalare un momento di gioia ai più piccoli.

Un albero di Natale fatto a mano, con tanto amore

Mentre i regali vengono raccolti, un gruppo di volontarie speciali sta lavorando alacremente per rendere la Corte ancora più magica. Le signore della Comunità Alloggio per anziani ‘Madre Maria’ di Lecce, con la loro iniziativa “Doniamo un sorriso”, stanno realizzando a mano gli addobbi per l’albero di Natale. Ogni ornamento è un piccolo capolavoro, frutto della loro creatività e del loro amore per gli altri.

Appuntamento il 22 dicembre

L’invito è rivolto a tutti: domenica 22 dicembre, a partire dalle ore 17, presso Corte dei Balduini in via Ascanio Grandi, si terrà la grande festa della Corte di Babbo Natale. Sarà un pomeriggio ricco di sorprese, con Babbo Natale, gli elfi, musica, giochi e tanto divertimento.

Un ringraziamento speciale

Un ringraziamento speciale va a tutti coloro che stanno contribuendo a rendere possibile questo evento. Grazie a chi dona un giocattolo, a chi realizza gli addobbi, a chi si prende cura dell’organizzazione. Grazie a tanti volontari, il Natale a Lecce sarà ancora più speciale.