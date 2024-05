‘Domani’, il cortometraggio del ‘De Pace’ di Lecce per ricordare che la sicurezza sul lavoro inizia ‘oggi’

Si intitola ‘Domani‘ il cortometraggio realizzato dagli studenti dell’ indirizzo ‘Servizi Culturali e dello Spettacolo -Audiovisivo’ dell’ IIS ‘Antonietta de Pace’ di Lecce sul tema della prevenzione degli incidenti sul lavoro e della cultura della sicurezza, un tema quanto mai avvertito come una necessità sociale all’ indomani delle tante morti bianche.

Già, ‘domani’. Perché nessuno si fermai mai a ragionare su quello che accade ‘il giorno dopo’ nelle famiglie toccate prima e distrutte dopo dalla tragedia di un proprio caro che perde la vita su un cantiere. Nessuno si chiede del silenzio di quella voce che non si ascolta più, di quel posto vuoto a tavola, di quella fotografia scattata con l’assenza di chi fino al giorno prima ci ha riempito la vita.

Cosa accade all’ indomani di una tragedia? O finisce tutto con il cordoglio pubblico? O si esaurisce tutto nei discorsi letti al funerale con la voce rotta dall’ emozione? E della quotidianità smarrita chi ne parla? Ecco allora che ci hanno provato gli studenti del De Pace, raccogliendo l’invito dell’Inail – Direzione Regionale per la Puglia e della Regione Puglia – Assessorato alla promozione della Salute -, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Puglia, a realizzare nell’anno scolastico 2023/2024 un prodotto audiovisivo o teatrale per inquadrare un problema sociale di incredibile rilevanza.

Il progetto-concorso ha il titolo “Dal palcoscenico alla realtà: @ scuola di prevenzione” ed é finalizzato alla promozione della cultura della sicurezza, a casa, a scuola e nei luoghi di lavoro.

Scopo della iniziativa é quello di avvicinare gli studenti pugliesi delle Scuole Secondarie di Secondo grado al mondo del lavoro favorendo e rafforzando nelle giovani generazioni la cultura della prevenzione e della sicurezza sul lavoro attraverso il linguaggio teatrale e cinematografico.

Il progetto-concorso, destinato alle Scuole Secondarie di Secondo grado della Puglia, si è sviluppato attraverso un percorso formativo/informativo che ha unito i contenuti specifici in materia di Salute e Sicurezza sul Lavoro a quelli del teatro e del cinema e si è concluso con un concorso per cortometraggi e per sceneggiature teatrali prodotte dagli studenti.

La colonna sonora, interamente riscritta dagli studenti del ‘De Pace’ sulle note di Domani, il brano che gli artisti italiani hanno voluto dedicare all’ Abruzzo dopo il tragico terremoto per raccogliere fondi da destinare agli sfollati (canzone intonata, tra gli altri da Giuliano Sangiorgi, Ligabue, Cesare Cremonini, Claudio Baglioni, Gianna Nannini, Carmen Consoli, Giorgia, Laura Pausini, Caterina Caselli, Dolcenera, Elisa) sembra essere scritto appositamente. Perché è di un terremoto familiare che si parla, di una scossa che sconvolge le famiglie e non le fa più ritornare alla vita che avrebbero meritato di continuare. Un monito alle istituzioni a fare di più, a proseguire nella battaglia sulla cultura della sicurezza. Nel lavoro e non solo.

