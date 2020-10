Cosa ordinano gli italiani alle macchinette?

Sembra un controsenso, nel paese della buona cucina e della tradizione gastronomica, ma l’Italia è la nazione europea dove sono installate più macchinette per il vending industriale. Si stima che, al momento, ci sia una macchinetta automatica per la somministrazione di snack e bevande ogni 73 abitanti: nel resto d’Europa, di media, ce n’è una ogni 190 abitanti!

Ma cosa ordinano, precisamente, gli italiani alle macchinette automatiche? E dove le utilizzano prevalentemente? Scopriamolo!

Il caffè non tradisce

Sembra un po’ banale come dato, ma si tratta di una verità incontestabile ottenuta dai dati statistici: il prodotto più acquistato alle macchinette erogatrici è il caffè. Da solo costituisce circa l’86% dell’incasso quotidiano di una macchinetta che eroga bevande calde. Davvero una cifra impressionante, con circa 2 miliardi di espressi erogati ogni anno in Italia.

Le altre bevande

Rimaniamo in tema bevande e bibite, ma passiamo al freddo. Il prodotto più acquistato è ovviamente l’acqua, prevalentemente naturale (circa 532 milioni di bottigliette). Ci sono poi, in ordine, l’acqua gassata, il tè freddo, sport e energy drink. Salgono, in fatto di erogazioni, solo le bibite al gusto cola: circa dello 0,9% nell’ultimo anno. Tutte le altre bibite gassate, invece, vengono scelte sempre meno spesso.

Il dato ovviamente appassiona i rivenditori, che sono sicuri di aver fatto una buona scelta di investimento. Parliamo di circa 4 miliardi di euro l’anno, con 12 miliardi di “ordini” e consumazioni, in crescita negli ultimi tre anni di quasi il 5%.

Chissà se invece, in futuro, la scelta di borracce riutilizzabili e bicchieri termici, che evitano l’acquisto di bottiglie di plastica monouso, farà calare questi impressionanti numeri.

Cosa mangiamo?

Vediamo ora cosa si ordina alle macchinette in caso di languorino allo stomaco. I prodotti più scelti sono gli snack dolci, in particolare quelli al cioccolato. Subito sotto ci sono quelli salati, come patatine e arachidi.

Una sorpresa in fatto di alimentazione? Lo scorso anno sono state vendute attraverso le macchinette automatiche non meno di 3,7 milioni di confezioni di frutta fresca già lavata e tagliata. Speriamo che questo trend salutista diventi sempre più popolare!

Dove usiamo le macchinette?

Gli autori dello studio che abbiamo preso come riferimento ci spiegano che: