Un’introduzione ai trasduttori di pressione ad alta temperatura e ai sensori di pressione wireless.

Cos’è un trasduttore di pressione per alte temperature?

Un high temperature pressure transducer è un rilevatore piezoelettrico in grado di valutare pressioni a temperatura costante pari a 700°C (1.300°F). Funzionando come una disposizione molla-massa, le applicazioni regolari includono procedure in cui i battiti di pressione dinamica devono essere valutati e moderati. Grazie alla tecnologia derivata e alla ricompensa dell’accelerazione incorporata, si ottengono bassa rumorosità e precisione avanzata. Un filo rigido particolarmente isolato e progettato per temperature molto elevate collega l’elemento sensibile con l’amplificatore di carica.

Per cosa vengono utilizzati i trasduttori di pressione ad alta temperatura?

I trasduttori di pressione ad alta temperatura vengono utilizzati per misurare e controllare le procedure di combustione attiva, ad esempio, nelle turbine a gas e simili applicazioni termoacustiche. Catturano con precisione battiti di pressione e faretre potenzialmente pericolosi in modo da ottimizzare il funzionamento dell’arrangiamento.

Come viene sviluppata la catena di valutazione per un trasduttore di pressione ad alta temperatura?

Oltre ai rivelatori stessi, amplificatori di carica a funzione derivata e cavi hard-line e Softline a basso rumore assicurano una qualità di misurazione avanzata. Inoltre, i fattori certificati Ex vengono utilizzati per l’applicazione in ambienti difficili.

Quali tipi di trasduttori di pressione ad alta temperatura esistono?

I trasduttori di pressione ad alta temperatura sono disponibili in una varietà diversa di edizioni, tra cui forme piccole e leggere per intenzioni di ricerca ed evoluzione. A seconda delle esigenze di una particolare applicazione, sono possibili lunghezze di filo singolo e tipi di connettori. Inoltre, le variazioni certificate vengono applicate in ambienti rischiosi.

I trasduttori di pressione ad alta temperatura sono dedicati all’utilizzo in applicazioni ad alta temperatura. Potremmo tutti riconoscere che i sensori di pressione media non possono agire a lungo termine in ambienti ad alta temperatura se non vengono prese misure attente.

Per consentire soluzioni per applicazioni ad alta temperatura, i sensori di pressione del calore vengono costruiti senza ulteriori misure. Questo tipo di rilevatore può agire ad una temperatura pari a 200C. Il suo insolito modello di dissipatore di calore riduce il calore in misura esplosiva, il che protegge bene il rivelatore, in particolare il nucleo, dall’attacco rapido e caldo del mezzo felice.

Ma se in tali applicazioni vengono utilizzati rilevatori di pressione media invece di rilevatori di pressione ad alta temperatura, è meglio adottare misure protettive per evitare danni legali al circuito, ai componenti, all’anello di tenuta e al nucleo. Qui ci sono 3 modi per questi.

Se la temperatura del canale di valutazione è compresa tra 70 e 80°C, aggiungere un radiatore al rilevatore di pressione e al punto di connessione per abbassare opportunamente la temperatura prima del collegamento diretto del fluido con lo strumento. Se la temperatura del mezzo valutato varia da 100°C a 200°C, installare un anello del condensatore in corrispondenza del punto di collegamento della pressione e quindi aggiungere un radiatore, in modo che il calore possa essere raffreddato dai 2 prima di una diretta collegamento con il rilevatore di pressione. Per valutare la temperatura estremamente elevata, è possibile espandere un tubo conduttore di pressione e collegarlo al rilevatore di pressione, oppure è possibile installare sia il tubo capillare che un radiatore per ottenere un raffreddamento medio.

Cos’è il sensore di pressione wireless?

Un sensore di pressione wireless è una macchina progettata per valutare e trasportare letture di pressione senza richiedere cavi o fili fisici. È comunemente utilizzato per supervisionare e accumulare informazioni sulla pressione da posizioni distanti o remote, creando una soluzione conveniente e variabile in diversi settori.

Vantaggi del sensore di pressione wireless:

I sensori di pressione wireless offrono molti vantaggi rispetto ai tradizionali sensori di pressione cablati. Ecco alcuni vantaggi chiave:

1. Installazione confortevole:

I wireless pressure sensor eliminano la necessità di installazioni di cablaggio lunghe e difficili. Ciò rende la procedura di installazione più rapida, più semplice e più economica. Fornisce un posizionamento flessibile del rilevatore e uno spostamento delicato, se necessario.

2. Supervisione remota:

i sensori di pressione wireless consentono la supervisione remota delle misurazioni della pressione. Le informazioni possono essere inviate in modalità wireless a una macchina o sistema ricevente, fornendo una supervisione in tempo reale da una posizione fondamentale. Ciò è particolarmente utile per le applicazioni in cui raggiungere fisicamente il rilevatore è difficile o poco pratico.

3. Flessibilità estesa:

con i sensori di pressione wireless, in quel punto c’è una maggiore flessibilità in termini di disposizione del rilevatore e configurazione di rete. I rilevatori possono essere installati in posizioni difficili da raggiungere o in apparecchiature mobili. La natura del sensore di pressione wireless fornisce sistemi di supervisione attivi e adattabili.

4. Manutenzione ridotta:

i sensori di pressione wireless hanno spesso una durata della batteria più duratura rispetto ai sensori cablati, riducendo la frequenza delle sostituzioni della batteria o della manutenzione.

5. Economicità:

sebbene il costo iniziale dei sensori di pressione wireless possa essere più elevato rispetto alle loro controparti cablate, possono offrire risparmi sui costi a lungo termine.

Linea di fondo:

Nel complesso, i sensori di pressione wireless e i trasduttori di pressione ad alta temperatura servono a scopi diversi e si aggiungono semplicemente al miglioramento dell’efficienza, della sicurezza e del monitoraggio dei dati nei rispettivi campi. L’integrazione della tecnologia wireless nel rilevamento della pressione consente una maggiore praticità, flessibilità e capacità di monitoraggio remoto. Comprendere e controllare i trasduttori di pressione ad alta temperatura consente progressi in vari settori e aree di ricerca.