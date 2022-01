Cosimo Tafuro nuovo comandante della Polizia Locale di Porto Cesareo, subentra a Serenella Giangrande

Si è insediato nella mattinata di oggi a Porto Cesareo Cosimo Tafuro, nuovo Comandante della Polizia Locale.

Leccese di Trepuzzi, 43enne, proviene da Siena e subentra a Serenella Giangrande.

Dopo aver conosciuto i suoi collaboratori, accompagnato dal Sindaco Silvia Tarantino, ha incontrato i rappresentanti delle istituzioni e le Forze dell’Ordine con cui collaborerà sul territorio.

“Ringrazio la Giunta comunale e il Segretario, per la fiducia che mi è stata accordata – sono state le sue prime parole. Assumo con onore e profondo rispetto l’incarico di Comandante in questa comunità che conosco dai tempi della mia infanzia. Torno volentieri e con piacere nei luoghi del cuore, sono a disposizione dei cittadini per collaborare al raggiungimento di obiettivi che favoriscano la crescita di questo territorio. Con spirito di servizio, sacrificio e umiltà sono pronto e ho già avuto modo di apprezzare la validità degli agenti di Polizia Locale”.

“Il neo Comandante ha dimostrato dedizione al territorio e grande voglia di conoscerne problematiche e punti di forza per lavorare al meglio con la sua squadra – ha commentato il primo cittadino. A Lui gli auguri di buon lavoro e a Serenella Giangrande, un grazie per l’impegno profuso durante il suo mandato”.