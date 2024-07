Strada Statale 275, finalmente partono i lavori. A Maglie l’inaugurazione con Salvini e Fitto

La storia della strada statale 275 è molto più lunga e complicata dei chilometri che dovrebbero rendere più scorrevole e sicuro il tratto che da Maglie conduce a Santa Maria di Leuca. Raggiungere la finibus terrae, il punto in cui secondo la tradizione il Mar Adriatico e il Mar Ionio si abbracciano è una impresa ardua per i salentini, ma anche per i tanti turisti che in questi anni hanno scelto il Salento come meta per le vacanze, ma quella che doveva essere un’opera strategica e indispensabile per una terra che vuole fare del turismo la sua punta di diamante, è finita per diventare un progetto irrealizzabile, destinato a rimanere solo sulla carta. Nella sua storia amministrativa e giudiziaria, cominciata alla fine degli anni Novanta quando fu inserita nella rete stradale di interesse nazionale, ci sono stati molti stop, battute d’arresto, ostacoli che hanno bloccato la realizzazione dell’arteria a quattro corsie costellata da ritardi, ricorsi e polemiche.

Questa mattina, alla presenza del Vicepremier e Ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini e del Ministro per gli Affari Europei, le Politiche di Coesione e il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Raffele Fitto, è stato inaugurata l’apertura del primo lotto per la realizzazione della Strada Statale 277, che riguarda il tratto della zona industriale di Melpignano fino a Scorrano.

La consegna dei lavori

Anas, società del Polo Infrastrutture del Gruppo Fs, ha consegnato lo Stralcio 1 del Primo Lotto dell’Itinerario Maglie-Santa Maria di Leuca lungo la strada statale 275 ‘di Santa Maria di Leuca’. I lavori, dal km 0 al km 10,5, da Melpignano a Scorrano, sono stati consegnati alla presenza, tra gli altri, del Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, del Ministro per gli Affari europei, il Sud e le politiche di coesione e il PNRR Raffaele Fitto, del Presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, del Sindaco del Comune di Maglie Ernesto Toma, del Prefetto di Lecce Luca Rotondi, dell’Amministratore Delegato di Anas Aldo Isi e del Commissario Straordinario di Governo e Responsabile Struttura Territoriale Puglia di Anas Vincenzo Marzi.

La nota del Commissario Straordinario di Anas

“L’intervento fortemente atteso dal territorio – ha dichiarato il Commissario Straordinario di Governo Vincenzo Marzi – è finalizzato a migliorare la sicurezza e i servizi della statale 275 Maglie-Leuca nei territori da Melpignano a Miggiano. Sono stato nominato Commissario nell’agosto del 2021 e sin da subito, grazie allo sforzo di tutti gli attori coinvolti e alla disponibilità del territorio, siamo riusciti a riavviare l’iter procedurale che viveva un momento di stasi”.

“Giorno storico”, il commento di Filca Cisl Lecce

“La consegna dei lavori da parte di Anas del 1° Lotto dello Stralcio I della Strada Statale 275 che congiunge Maglie a Santa Maria di Leuca rappresenta per il Salento un momento ‘storico’”, commenta Filca Cisl di Lecce

“Difficile trovare un altro aggettivo per definire l’occasione quando il territorio ha atteso 30anni per vedere finalmente concretizzarsi ciò di cui si discute da troppo tempo senza tenere presenti le istanze dei primi beneficiari dell’opera: i cittadini”, proseguono dal sindacato.

L’appalto per la realizzazione dell’arteria stradale, per un totale di 298milioni di euro, è suddiviso in tre stralci, il primo, quello inaugurato oggi che riguarda, appunto, il tratto della zona industriale di Melpignano fino a Scorrano; il secondo quello compreso tra Botrugno e Surano, il terzo infine collega Surano e la zona industriale di Tricase – Specchia – Miggiano

Le imprese ed i lavoratori del Sud Salento sanno bene, poi, che l’impatto delle infrastrutture di trasporto sull’economia (riduzione dei costi e dei tempi, per fare un solo esempio) permette di ottenere economie di scala e una più accentuata specializzazione produttiva consentendo l’accesso a mercati più ampi.

Cisl Lecce e Filca Cisl Lecce in varie occasioni hanno sottolineato come l’analisi costi-benefici dimostri gli effetti positivi addizionali di natura socio-economica che ricadono sull’intero territorio attraversato dall’infrastruttura, in particolare: crescita dei valori immobiliari nelle zone attraversate dall’arteria stradale; incremento dei flussi turistici in termini di ricadute sul Pil; maggiore sviluppo del sistema infrastrutturale della regione; impatti sul sistema aeroportuale locale; impatti sui flussi commerciali e la produttività locale; impatti sulla valorizzazione del patrimonio artistico e naturale..

Ma adesso finalmente si parte! Ciò detto, Filca Cisl Lecce – conclude il sindacato – si dichiara fermamente convinta del fatto che nell’esecuzione dei lavori occorra dare applicazione al Protocollo d’Intesa sottoscritto con il Commissario Straordinario finalizzato alla prevenzione di possibili infiltrazioni della criminalità nella gestione degli appalti e alla garanzia dell’adozione nei confronti dei lavoratori di trattamenti di giustizia e legalità. Sarà anche nostro compito monitorare i flussi di manodopera impiegata nel cantiere allo scopo di verificare la corretta applicazione del CCNL di categoria siglato da Cgil, Cisl, Uil ed il rispetto di tutte le norme in materia di salute e sicurezza dei lavoratori. Saremo per questo vigili e attenti affinché siano garantite condizioni di lavoro sicure e vengano mantenuti gli standard qualitativi nelle varie fasi di realizzazione dell’opera.

Il Coordinamento Pro S.S. 275

“Oggi è un giorno breve perché è già passato dalla cronaca alla storia. È uno snodo cruciale atteso dai salentini da oltre trent’anni.

Per questo ringrazio di cuore il popolo del Salento per il sostegno che in questi luoghi anni non ci ha fatto mai mancare. Grazie agli organi di informazione, senza i quali, non avremmo potuto far sentire la nostra voce e mostrare e dimostrare la necessità impellente di quest’opera. Il ringraziamento si estende ai comitati e alle associazioni convintamente schierati in favore della realizzazione della Maglie-Leuca, senza tentennamenti.

Senza tacere il ringraziamento per l’essenziale filiera istituzionale, rappresentata in primo luogo dai Ministri Fitto e Salvini per il loro determinante contributo, per giungere alla Regione Puglia e soprattutto ai Comuni del Capo di Leuca, che hanno vissuto sui propri territori e sulla pelle delle rispettive popolazioni, una situazione infrastrutturale pericolosa e insostenibile. Oggi prevale il sentimento di gioia per il traguardo raggiunto, in una vicenda articolata, complessa, che ha assorbito ogni nostra energia. Questa indubbia soddisfazione, che di certo non vogliamo nascondere, non ci cristallizzerà nel presente, perché da domani torneremo a vigilare affinché questo nostro impegno per lo sviluppo e la sicurezza del Salento sia compiutamente coronato con l’esecuzione accurata e tempestiva dei lavori per la realizzazione della strada maestra, Maglie -Leuca”, afferma Biagio Ciardo del Coordinamento Pro S.S. 275 Maglie Leuca.