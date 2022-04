I “Culacchi” di Marco Antonio Romano diventano un libro

A volte divertenti, a volte seri, a tratti poetici e un po’ sfacciati. Sono i pensieri, scritti in italiano o in dialetto, a seconda dei contenuti, che Marco Antonio Romano, attore salentino, raccoglie in un volume edito da Vesepia.

“Culacchi”, è questo il titolo del libro dell’artista salentino, si tratta delle riflesioni postate su Facebook dal 2017 al 2020 e che hanno riscosso un successo tale da portare Romano a condividerli non solo sulla sua bacheca social, ma anche in questo libro che ne racchiude i migliori.

In un’alternanza di scene esilaranti e di considerazioni riflessive, intervallate da qualche verso, l’attore racconta al lettore il suo vivere e percepire la quotidianità, tra personaggi alquanto caratteristici incontrati per strada, nei supermercati o in altri luoghi comuni e critiche sociali, rivolte sempre con toni diretti e schietti.

A prevalere è un forte spirito di osservazione, da cui nasce una narrazione estremamente vera della realtà, fatta utilizzando, nella maggior parte dei casi, la più potente delle armi comunicative: la sana ironia.

“Culacchi” non solo da leggere, ma anche da vedere, in questo libro interrattivo nel quale essi prendono vita in alcuni sketch-video, interpretati dello stesso autore.

L’autore

Marco Antonio Romano è da più di 20 anni sulla scena teatrale salentina in qualità di attore, formatore e regista teatrale. È, inoltre, tirocinante counselor ad indirizzo fileoenergetico psicocorporeo. Nel corso della sua carriera professionale come attore e regista ha all’attivo numerosissimi allestimenti e messinscene teatrali, nei quali ha avuto modo di confrontarsi con drammaturgie del repertorio classico, contemporaneo e sperimentale. È presidente della Compagnia Témenos Recinti Teatrali, la cui mission è nel tempo divenuta quella di diffondere la cultura del teatro civile legato ai temi della legalità, della giustizia e della solidarietà sociale. Conduce corsi di formazione teatrale, workshop e seminari, tiene corsi di dizione, consapevolezza corporea ed emotiva e di liberazione vocale.

