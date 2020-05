Cursi, si è spento il dottore Pasquale Ciccarese. Amici e pazienti: “Persona di straordinaria umanità”

Si è spento ieri, all’età di 74 anni, Pasquale Ciccarese, medico di base a Cursi, Bagnolo e Cannole. L’ultimo saluto in mattinata con pochi intimi a causa delle norme di contenimento della diffusione del CoViD-19.

Un addio senza un vero addio come succede oramai da quando è scattata l’emergenza sanitaria. La tristezza assume una dimensione infinita che avvolge pensieri e ricordi. Ricordi che appartengono a familiari e amici ma che nel caso di medici appartengono anche ai tantissimi pazienti.

Se n’è andato in silenzio dopo aver messo al centro della sua vita, l’amore per la sua professione. Pasquale Ciccarese, medico di base per 40 anni nei comuni di Cursi, Bagnolo e Cannole lascia nei cuori di chi lo ha conosciuto e amato, il ricordo incancellabile fatto dei valori dell’uomo perbene, dell’uomo di altri tempi.

Tanta la commozione tra i suoi concittadini e per i pazienti che ricordano la signorilità dei suoi gesti e la sua nobiltà d’animo.

“Una persona di straordinaria umanità, sempre disponibile ad ascoltarti e visitarti a tutte le ore” – lo ricordano così i suoi pazienti.

Nessuna camera ardente per il medico di Cursi, come del resto è successo per tutti coloro che hanno avuto la sventura di venire a mancare in questi due mesi di lockdown.

Oggi resta la tenerezza del ricordo di un animo gentile e buono che probabilmente i suoi gesti d’amore li compiva nel silenzio e senza farne motivo di vanto.

Il dottore Ciccarese ha sempre amato e sostenuto i giovani. Sono in tanti oggi a ricordare di aver avuto un sostegno economico per la propria squadra di calcetto o per qualche festicciola.

Ma del resto la sua nobiltà d’animo non si esauriva in questi gesti che diventano noti solo oggi e che la riservatezza del dottore non aveva mai fatto trapelare. Tante anche le sue attività di volontariato che ci vengono riportate da chi lo ha conosciuto.

Il dottore Ciccarese ha raggiunto la moglie Vera Pranzo, volata in cielo solo poco tempo fa.

Accomunati dal dolore, il figlio, i paranti, gli amici e i suoi pazienti. Addio dottore Ciccarese, continua a proteggere da lassù chi ti ha voluto veramente bene.