Daniela Campobasso eletta nuova segretaria generale della Filcams Cgil Lecce

Daniela Campobasso è la nuova segretaria generale della Filcams Cgil Lecce. L’Assemblea generale provinciale del sindacato che tutela i lavoratori del commercio, del turismo e dei servizi ha votato all’unanimità la proposta formulata dal segretario nazionale Alessio Di Labio, alla presenza della segretaria generale regionale di categoria, Barbara Neglia, e della segretaria generale della Cgil Lecce, Valentina Fragassi. Campobasso succede a Mirko Moscaggiuri, che lascia il sindacato di categoria dopo 21 anni di militanza e due mandati da segretario generale. Nei prossimi mesi l’Assemblea si riunirà per eleggere i componenti di segreteria provinciale che coadiuveranno la segretaria generale fino al prossimo congresso.

Classe ’64, laureata in Lingue e Letterature Straniere, Daniela Campobasso è una sindacalista di grande esperienza. Nata a Bari, dal 1998 è nei quadri dirigenziali della Cgil Lecce, quando comincia il suo mandato nella Filtea (sigla sindacale che tutelava i diritti dei lavoratori del tessile, abbigliamento e calzaturiero, poi confluito nella Filctem), dove segue da vicino vertenze storiche del territorio, come quelle dei colossi Filanto, Adelchi e di parte del comparto tessile, con particolare riferimento alle aziende del tessile del Sud Salento. Nel 2011 è eletta segretaria confederale della Cgil Lecce (nella segreteria allora guidata da Salvatore Arnesano). Dopodiché guida il Nidil Cgil Lecce ed entra nella segreteria provinciale della Filcams, dove segue per 8 anni i comparti del commercio, della grande distribuzione e delle società partecipate.

L’Assemblea premia dunque il lavoro svolto negli ultimi anni, durante i quali sotto la guida di Moscaggiuri e con il sostegno di Campobasso ed Emanuele Sozzo (che oggi ricopre altro incarico nel sindacato degli edili, la Fillea), la categoria ha superato i 5mila iscritti. “Umanità”, “insieme”, “continuità”, “noi”, “diritti”, “collaborazione” le parole chiave del discorso di insediamento della nuova segretaria generale: “Il mandato della Filcams e dei delegati dell’Assemblea è chiaro e lavorerò seguendo le indicazioni. In questi anni abbiamo raggiunto numeri importanti, sentito la vicinanza dei lavoratori alle nostre battaglie, lavorato per difendere il diritto universale al lavoro, contro la precarietà, per la dignità di tutte e tutti. Ciò non significa trincerarsi nel passato, ma al contrario continuare ad accettare la sfida lanciata dalle tante transizioni in atto e colte dai rinnovi contrattuali. Affinché la Filcams continui ad accompagnare lavoratrici e lavoratori sulla strada dell’affermazione dei propri diritti”.