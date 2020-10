Admo Puglia, i salentini Daniele De Martinis e Federica Rizzo nel Consiglio Direttivo

Nella giornata di sabato 12 settembre si è tenuta l’annuale Assemblea Ordinaria dei Soci donatori, volontari di ADMO Puglia O.d.V. a Gioia del Colle presso la Lum Jean Monnet – Sspl.

Nel corso dell’incontro, dopo aver illustrato il consuntivo dell’anno appena trascorso e tracciato le linee guida del nuovo corso Admo si è proceduto al rinnovo delle cariche dei consiglieri, revisori dei conti e collegio dei probiviri per il quadriennio 2020/2024. L’assemblea si è riunita in voto con molte novità tra i candidati; ci sono stati, infatti, molti i nuovi referenti sul territorio, dal Salento alla provincia di Foggia.

Nuovi collaboratori hanno permesso ad ADMO di aumentare il numero di iscritti al registro dei potenziali donatori di midollo osseo e contribuire alla ricerca dell’1 su 100.000 per salvare una vita. Oggi il trapianto di midollo osseo per qualcuno è l’unica terapia, l’unica via percorribile per una speranza di vita.

Sulla scia di ciò, da semplice e assiduo donatore della Fidas Galatone al Consiglio direttivo Regionale Admo Puglia è un passo per Daniele De Martinis, tra i neo eletti del quadriennio. Dalla provincia di Lecce in consiglio direttivo anche Federica Rizzo.

A essere rieletta Presidente dell’associazione di servizio il Cav. Maria Stea che con il suo operato in questi anni, ha portato l’associazione Pugliese tra le zone alte della classifica per numero di tipizzati a livello nazionale.

Quest’anno #MatchItNow non arriverà nelle piazze, ma prevede aperture straordinarie dei centri donatori per accogliere quanti più tipi giusti possibili!

Iscriviti ad ADMO per entrare nel Registro Donatori di Midollo Osseo IBMDR e diventa un potenziale donatore: https://admo.it/iscriviti-ad-admo/.