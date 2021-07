Daniele De Santis promosso arbitro di serie A. “Realizzato il suo grande sogno”

Riuscire ad arrivare ad arbitrare in serie A, nel massimo campionato di calcio della lega professionistica italiana, era stato da sempre il sogno di Daniele De Santis, il giovane cadetto di C rimasto ucciso insieme alla fidanzata, Eleonora Manta, nella tragedia di via Montello, lo scorso 21 Settembre.

È per questo motivo che l’Aia, tramite una nota pubblicata dal Presidente Prato, della sezione di Lecce, ha deciso dunque per la “promozione alla memoria” per il prossimo anno, dell’arbitro leccese. Un gesto apprezzato da tutti che rende omaggio, per quanto possibile, al sogno e alla memoria del giovane.

“Una gioia profonda, pur se il dolore resta incolmabile”: la nota del Presidente Prato

“Sarà un riconoscimento che gli sarà tributato con tutti gli onori del caso e che rappresenta un primo momento di ossequio alla sua persona, stimata e apprezzata per la sua cordialità e il suo vissuto, umano ed arbitrale, ricco di umanità e di alto profilo” si legge nella nota. Il giovane arbitro leccese, con grande professionalità e talento, si stava avviando ad una carriera che l’avrebbe visto realmente, calcare i grandi campi di serie A, per dirigere le gare domenicali.

“Una gioia profonda, pur se incolmabile è sempre il dolore per la tragica perdita del loro figliolo e della sua amata fidanzata, è quella che proveranno i genitori del nostro associato Daniele De Santis nell’apprendere dal Comunicato Ufficiale dell’AIA che il Commissario della Can C ha proposto, in sede di relazione finale relativa all’attività della corrente stagione sportiva, la sua promozione in memoria nella massima categoria arbitrale” continua ancora. Un modo per rendere omaggio, per quanto possibile e nel migliore dei modi, al sogno e alla memoria del giovane Daniele e restare in questo modo vicini e attenti anche a tutti i famigliari, compresi anche quelli della fidanzata.

“A nome mio personale, di tutto il gruppo dirigente e di tutti gli associati della Sezione di Lecce, esprimo la nostra grande soddisfazione per un primo risultato rispetto alle diverse iniziative che sono state programmate e sollecitate per ricordare la figura del nostro Daniele De Santis” dice ancora Prato che poi aggiunge, “attendiamo di realizzare quanto prima anche una seconda iniziativa, così come deliberato dal Consiglio Direttivo Sezionale, ovvero l’intitolazione della nostra Sezione a Daniele, al cui nome intendiamo rendere onore per una perenne memoria”.