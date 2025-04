Darsena di San Cataldo, via alle richieste per il posto barca.

Lo ha annunciato ieri in consiglio comunale l’assessore alle Politiche urbanistiche e alla Valorizzazione del Patrimonio pubblico, Gianpaolo Scorrano.

<E’ stato sottoscritto il 15 aprile scorso con la società “Salento Navigando” il contratto di concessione della darsena di San Cataldo – ha fatto sapere. Da subito sono avviate le procedure per l’assegnazione dei posti barca secondo le modalità descritte nel Piano economico finanziario presentato dalla stessa ditta e approvato in sede di gara il 22 luglio 2023>.

L’assessore ha ricordato quanto fatto negli ultimi mesi. <Già ad agosto del 2024, poco dopo l’insediamento della Giunta, la Capitaneria di Porto di Gallipoli, l’Agenzia del Demanio e il Provveditorato alle Opere pubbliche di Bari avevano provveduto alla riconsegna dell’opera al Comune di Lecce, poi formalizzata con nota ufficiale del 12 novembre – ha detto – Successivamente, l’amministrazione comunale, il 12 dicembre dello stesso anno ha firmato un verbale di consegna anticipata alla società “Salento Navigando”, aggiudicataria del servizio per la gestione dei posti barca e servizi annessi della darsena di San Cataldo, in maniera da consentire l’apertura il 1° gennaio 2025. Una data che avrebbe portato al pagamento della concessione demaniala, circa 13mila euro, per l’intero anno. Tuttavia – ha aggiunto Scorrano – dopo aver provveduto alla pulizia dell’area, la società non ha potuto provvedere all’apertura alla navigazione, poiché si è reso necessario intervenire con un lavoro parziale di dragaggio della posidonia, accumulatasi a ridosso dell’area tra il canale di accesso e l’area dei pontili di ormeggio, impedendo l’attraversamento.

Questo – ha spiegato – non solo a causa delle forti mareggiate tra ottobre e gennaio scorsi ma anche a causa del dragaggio parziale eseguito in precedenza, effettuato cioè fino ad una profondità di 1,50 metri anziché 2,50 previsti. Perciò, quest’Amministrazione, decisa a riaprire la darsena entro l’estate 2025, ha previsto lo stanziamento di 100mila euro per la manutenzione ordinaria, nel bilancio di previsione 2025-2027. Con determina dirigenziale 870 del 3 aprile scorso è stato approvato il progetto di un intervento urgente di dragaggio per 42mila 200 euro. Sucessivamente, con la procedura di gara sulla piattaforma “Tutto Gare”, i lavori sono stati affidati ad un’impresa specializzata, e iniziati il 7 aprile, previa comunicazione alla capitaneria di Porto di Gallipoli>.

L’assessore precisa anche che <il campione di sedimento marino è stato analizzato da un laboratorio certificato ed è stato classificato, in data 1° aprile, tra i “rifiuti biodegradabili” e “non pericoloso”>.