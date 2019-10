In tanti si lamentano di Trenitalia, ma i passeggeri promuovono il servizio: “soddisfatto l’85%”

Sono tanti i turisti, i pendolari e i cittadini che, occasionalmente o quotidianamente, utilizzano i treni pugliesi per raggiungere una meta. E capita, spesso, di ascoltare molte lamentele sulla ‘qualità’ del trasporto su binario. Sono quasi all’ordine del giorno i racconti di cosa non va nel servizio. Dai continui ritardi, alla fatiscenza delle carrozze, al loro essere poco pulite, fredde l’inverno e calde l’estate, con i servizi igienici non funzionati e così via. Per non parlare, poi, delle continue soppressioni delle tratte.

In tanti si rivolgono agli organi di comunicazione per denunciare i disservizi dei treni ma, a sentire Trenitalia, sembra che le cose non stiano proprio così. Per l’azienda, infatti, sembrerebbe che tutto vada per il verso giusto e in pochi siano insoddisfatti del servizio. E lo fa sciorinando una serie di dati.

L’85% dei passeggeri soddisfatti

Secondo la società, infatti, i passeggeri promuovono il trasporto regionale e metropolitano di Trenitalia in Puglia: 85 viaggiatori su 100 sono soddisfatti del viaggio nel suo complesso, due punti percentuali in più rispetto alla rilevazione 2018.

Efficienza dei servizi in aumento

L’ultima indagine demoscopica, commissionata da Trenitalia a una società esterna, registra risultati in aumento anche per tutti gli altri indicatori: pulizia (77,7% di gradimento, +1,5 vs 2018), comfort (88,1%, +0,8 vs 2018), puntualità (78,9%, +1,2 vs 2018), permanenza a bordo (88,7%, +2,7vs 2018), informazioni a bordo treno (87,1%, +2,8 vs 2018) e security (81,4%, +2,8 vs 2018).

Cresce anche la puntualità percepita dai viaggiatori: nove treni regionali su dieci (90,4%) arrivano entro i cinque minuti dall’orario stabilito. Insomma, accumulano un ritardo ‘accettabile’, accettabilissimo che non crea disagi né fastidi.

In aumento anche l’utilizzo

Nei primi nove mesi del 2019, secondo i dati di Trenitalia, quasi 9 milioni di persone hanno viaggiato sui treni regionali della Puglia, oltre 75.000 in più (+8,3%) a settembre 2019 rispetto a settembre 2018.

Nove addetti di customer care offrono ogni giorno, dalle 6.00 alle 21.00, assistenza, informazione e security nelle stazioni di Lecce e di Bari a tutti i passeggeri del trasporto regionale, sia a bordo sia sulla banchina prima della partenza, per i treni che circolano negli orari di punta e nelle stazioni con i maggiori flussi di traffico.

I nuovi treni regionali

Il servizio, avviato a novembre 2018, ha introdotto nel trasporto regionale alcuni plus che erano prerogativa delle Frecce. Negli ultimi mesi, inoltre, i viaggiatori stanno viaggiando su nuovi treni regionali. Da gennaio circolano in Puglia 3 nuovi convogli Jazz e a partire dal 2021 arriveranno 43 nuovi treni Pop per arrivare nel 2024 al completo rinnovo della flotta regionale di Trenitalia.

Il trasporto regionale su ferro registra un trend in crescita confermando l’attenzione costante del Gruppo FS verso le esigenze del milione e mezzo di persone che, ogni giorno, viaggiano sui convogli di Trenitalia. Risultati che sottolineano, inoltre, come il trasporto regionale e metropolitano nel suo complesso sia il perno di tutte le attività del Gruppo e al centro del Piano industriale 2019–2023.