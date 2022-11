‘Piazza Settelacquare sporca e nel degrado, perché non interviene nessuno?’, la segnalazione dei cittadini

Per la toponomastica leccese si chiama Largo Vittime del Terrorismo ma per i cittadini del capoluogo e non solo siamo in Piazza Settelacquare perché vi si affaccia l’omonimo mercato rionale che i salentini conoscono e frequentano molto bene, quel mercato che negli anni ’90 fu spostato dal centro storico di Lecce, dal famoso capannone alle spalle del Castello Carlo V, per essere trasferito senza non poche polemiche in periferia.

Sono settimane che la redazione di Leccenews24 riceve segnalazioni sullo stato di degrado della zona che secondo molti cittadini non è pulita come meriterebbe. Non solo una questione di igiene ma una vera e propria emergenza sanitaria perché troppo spesso al mattino vi si trova un tappeto di siringhe utilizzate dai tossicodipendenti nelle loro tristi azioni che portano morte.

Non solo, perché utilizzando la scarsa illuminazione serale quella zona diventa una vera e propria discarica a cielo aperto. Per non parlare poi delle erbacce che crescono nelle aiuole e che durante il periodo estivo sono spesso dimora di animali con i quali non è piacevole fare frequentazione mentre magari si porta a spasso il cane o si passeggia per prendere un po’ di fresco.

I cittadini si lamentano e chiedono un intervento del Comune di Lecce che riporti decoro e pulizia. Stiamo parlando di un luogo pubblico importante che potrebbe essere fruito in maniera più adeguata.