‘Di risate straziami’, passa dall’ ironia la lotta alla la violenza di genere

Corigliano d’Otranto si prepara a una serata all’insegna dell’ironia e della riflessione. Domenica 24 novembre, alle ore 18.30, presso la suggestiva Sala Rosina del Castello De Monti, andrà in scena “Di Risate Straziami”, uno spettacolo teatrale che promette di far sorridere e pensare.

Organizzato dal Soroptimist International Maglie Sud Salento, in collaborazione con il Comune di Corigliano d’Otranto e la Commissione pari opportunità della Provincia di Lecce, l’evento si inserisce nelle celebrazioni della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne. Un’occasione per ricordare le vittime e sensibilizzare l’opinione pubblica su un tema ancora troppo attuale.

Ma cosa rende così speciale questo spettacolo? L’arma scelta per combattere la violenza è l’ironia. Il duo comico femminile Leleste, composto da Eleonora Loche e Stefania Semeraro, porta in scena uno show coinvolgente e divertente, in cui la risata diventa uno strumento per affrontare temi delicati e complessi come la violenza di genere e gli stereotipi di genere.

«Abbiamo scelto l’ironia perché è un’arma potente e versatile. Ci permette di raggiungere le persone in modo diretto e immediato, superando le barriere e favorendo la riflessione», spiega Anna Manuela Vincenti, presidente del Soroptimist International Maglie Sud Salento. «Attraverso la risata, vogliamo stimolare un dibattito costruttivo e invitare tutti a riflettere sul proprio ruolo nella lotta alla violenza».

Leleste ci trasporterà in un mondo fatto di parole, gesti e situazioni paradossali, dove la realtà viene sovvertita e i luoghi comuni messi a nudo. Con la loro verve e la loro intelligenza, le due attrici ci faranno ridere a crepapelle, ma ci costringeranno anche a riflettere sulle nostre abitudini e sui nostri pregiudizi.

Perché partecipare?

– Per sostenere una causa importante: l’incasso della serata sarà devoluto a progetti di sostegno alle donne vittime di violenza;

– Per trascorrere una serata diversa: un’occasione per uscire dalla routine e partecipare a un evento culturale e sociale;

– Per riflettere e sensibilizzare: lo spettacolo è un invito a tutti a prendere coscienza del problema della violenza di genere e a impegnarsi per un futuro più equo e giusto.

Insomma, non si può perdere l’occasione di vivere un’esperienza unica!

Info e prenotazioni: 3470379579.