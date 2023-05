“Dialoghi nel Pozzo”, nel Chiostro dell’ex Seminario in Piazza Duomo un incontro con Antonio Caprarica

Nella serata di domani, giovedì 18 maggio, a partire dalle 20, il Chiostro dell’Antico Seminario di Lecce, in Piazza Duomo, diverrà un’agorà a cielo aperto per accogliere la quarta edizione di “Dialoghi al pozzo” l’appuntamento annuale che la Chiesa di Lecce dedica alla riflessione sul Messaggio del Papa per la Giornata mondiale delle comunicazioni che quest’anno si celebra domenica 21 maggio.

L’evento promosso dall’arcivescovo Michele Seccia è organizzato dall’Ufficio diocesano delle comunicazioni sociali, diretto da don Antonio Murrone.

Ospiti della serata, Antonio Caprarica, giornalista e scrittore, storico corrispondente Rai da Londra. Dialogherà con lui il giornalista del Nuovo Quotidiano di Puglia, Matteo Caione.

Il Rave for Christ di don Michele Madonna occuperà la seconda parte della serata e sarà uno spazio dedicato ai più giovani.

Don Michele Madonna è un sacerdote napoletano ed ex deejay che ha “inventato” il rave party cristiano. Prima di accogliere la chiamata al sacerdozio, ha fatto il dj nei locali della movida napoletana. Da sacerdote ha trasformato la passione della musica in strumento di evangelizzazione soprattutto per le nuove generazioni.