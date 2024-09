Dieci anni di luce, Sunrise Onlus illumina la vita di chi convive con la sclerosi multipla

Un decennio di impegno, solidarietà e speranza. Sunrise Onlus, l’associazione che da dieci anni è un punto di riferimento per le persone con sclerosi multipla nel leccese, ha festeggiato un traguardo importante. Fondata dalla tenace Maria De Giovanni, Commendatore della Repubblica, l’associazione ha saputo farsi strada, diventando un faro per chi combatte ogni giorno contro questa malattia.

Un ponte tra chi ha bisogno e chi vuole aiutare

Fisioterapia in acqua, convegni scientifici, assistenza e informazione: Sunrise Onlus, con il progetto ‘Il Mare di Tutti‘, non si limita a fornire terapie, ma crea una rete di sostegno a 360 gradi. “La sclerosi multipla può colpire chiunque, in qualsiasi momento”, sottolinea Maria De Giovanni. “Per questo abbiamo bisogno di tutti. Solo insieme possiamo costruire un futuro migliore”. E la comunità ha risposto presente, sostenendo l’associazione con donazioni, volontariato e partecipazione agli eventi.

Storie di vita, storie di speranza

Dietro i numeri e i progetti ci sono le persone, con le loro storie e le loro fragilità. Testimonianze di chi, grazie a Sunrise Onlus, ha ritrovato un sorriso, ha imparato a convivere con la malattia e ha scoperto una nuova forza. Sono queste storie a rendere l’impegno dell’associazione ancora più prezioso.

Un futuro da costruire insieme

Guardando al futuro, Sunrise Onlus ha già in mente nuovi progetti per ampliare la propria offerta e raggiungere sempre più persone. Ma per farlo ha bisogno del sostegno di tutti. “Non abbandoniamo chi ha bisogno”, esorta Maria De Giovanni. “La disabilità crea spesso un isolamento sociale. Aiutiamo chi ha difficoltà ad accedere a beni essenziali come medicinali e alimenti”.

Un appello alla comunità

In occasione di questo importante anniversario, Sunrise Onlus lancia un appello alla comunità: non abbassiamo la guardia, continuiamo a sostenere chi ha bisogno. Perché la sclerosi multipla è una sfida che si può vincere solo insieme.