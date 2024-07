I dieci libri del 2024 da non perdere sotto l’ombrellone, un viaggio tra generi e storie mozzafiato

Il 2024 è stato un anno ricco di novità editoriali, con titoli che hanno appassionato lettori di ogni gusto. Tra thriller adrenalinici, romanzi storici commoventi e saggi illuminanti, la scelta è davvero ampia. Per aiutarvi a orientarvi, abbiamo selezionato dieci libri pubblicati quest’anno di cui consigliamo assolutamente la lettura.

1. Ci vediamo in agosto – Gabriel García Márquez: un ritorno inaspettato del maestro colombiano, scomparso dieci anni fa. Un romanzo inedito che ci regala una storia intensa e commovente, capace di conquistare anche i lettori più esigenti.

2. I fantasmi dell’isola – John Grisham: un nuovo legal thriller del maestro del genere. Grisham ci porta su un’isola misteriosa dove si intrecciano segreti, vendette e colpi di scena inaspettati.

3. Cause innaturali – Patricia Cornwell: torna l’infallibile Kay Scarpetta in un’indagine ricca di suspense. Un caso di omicidi efferati che metterà alla prova la perspicacia della dottoressa e del suo team.

4. Il Caffè della Luna Piena – Mai Mochizuki: un romanzo delicato e poetico che ci porta in Giappone. Una storia di amicizia, amore e tradizione, perfetta per chi cerca un’evasione emozionante.

5. Non per sempre, ma per ora – Chuck Palahniuk: l’autore di Fight Club torna con un romanzo provocatorio e dissacrante. Una riflessione ironica e grottesca sulla società odierna che non mancherà di far discutere.

6. Tutti i particolari in cronaca – Antonio Manzini: un nuovo capitolo per le vicende del vicequestore Schiavone. Manzini ci regala un thriller incalzante che esplora i lati oscuri dell’animo umano.

7. Dare la vita – Michela Murgia: un’opera toccante e profonda che riflette sul tema della maternità. Murgia ci invita a riconsiderare i concetti di famiglia e legame, in un racconto che commuove e fa riflettere.

8. La regina senza trono – Ornella Albanese: un romanzo storico appassionante che ripercorre la vita di Margherita d’Angiò, regina d’Inghilterra e Francia. Una figura femminile forte e coraggiosa, raccontata con maestria e sensibilità.

9. Un giorno ti dirò tutto – Laura Buffoni: una storia d’amore intensa e struggente che si dipana tra segreti e bugie. Un romanzo che esplora le fragilità dell’animo umano e il potere dei sentimenti.

10. Domani, domani – Francesca Giannone: un romanzo ambientato nel Salento del 1959. Una saga familiare che racconta la lotta per la sopravvivenza e la ricerca di riscatto, sullo sfondo di un’epoca in trasformazione.