“Digitalizzazione e nuove tecnologie in sanità”, 20 studenti partecipano al campo scuola della Asl

Venti studenti delle quarte classi del Liceo Scientifico “G. Banzi Bazoli” di Lecce e dell’“Ites A. Olivetti” di Lecce partecipano al Progetto campo estate 2023 “Digitalizzazione e nuove tecnologie in sanità”.

Gli alunni, hanno iniziato dalla giornata di ieri a riunirsi tutte le mattine, fino al 19 settembre, nel Polo Didattico di Via Miglietta 5 e nelle Aule didattiche del Vito Fazzi e del Dea per attività di formazione e orientamento. Si approcceranno alle principali attività della Asl Lecce e in particolare ai percorsi di digitalizzazione e di utilizzo di nuove tecnologie in sanità.

I partecipanti, oltre a conoscere i servizi e l’organizzazione dell’Azienda Sanitaria Locale, avranno la possibilità di accrescere le conoscenze in tema di: digitalizzazione in sanità, sicurezza e privacy, telemedicina e sue applicazioni, servizio civile digitale, uso consapevole di strumenti e piattaforme digitali (internet, social), attrezzature e tecnologie innovative in campo medicale.

Sono previste, inoltre visite presso le Aree aziendali e gli Uffici delle strutture Via Miglietta e presso il Presidio Ospedaliero Vito Fazzi.

“Accogliamo questi studenti con lo spirito di chi sa che la sanità ha bisogno di energie giovani, di nuove tecnologie e competenze e di tanta dedizione, per un ambito, quello della sanità, complesso quanto nevralgico. Abbiamo con interesse accolto il progetto perché vogliamo che, sin da giovani, gli studenti possano incuriosirsi al funzionamento di un’azienda sanitaria, a incominciare da quello che è un ambito ponte con il loro mondo: le nuove tecnologie” ha commentato il Direttore generale Stefano Rossi.

L’esperienza, regolamentata con apposita convenzione, è valevole nei Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (Pcto).