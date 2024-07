Partito il conto alla rovescia per il Direzione Music Fest 2024

Dopo il successo delle precedenti edizioni, il Direzione Music Fest è pronto a tornare a far vibrare il cuore di Nardò. La manifestazione, in programma sabato 3 agosto alle ore 20:30 in via Incoronata, si inserisce nel ricco palinsesto della festa dell’Incoronata e si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti della musica italiana.

Sul palco del Direzione Music Fest 2024 si alterneranno grandi nomi della musica italiana come Chiara Galiazzo, Piero Ciakki, Valentina Ducros e Destro (Sanremo 2021). A loro si uniranno i talentuosi artisti emergenti dell’accademia di canto Direzione Musica, accompagnati dall’eccezionale Big Symphony Orchestra, composta da 42 elementi diretti dal Maestro Adriano Patera.

Il pubblico potrà godere di un repertorio variegato, che spazia dai grandi successi degli anni ’60 fino ai brani più attuali. Un vero e proprio viaggio musicale, presentato dai carismatici conduttori Floriana Rignanese e Francesco Acciardi.

L’evento, organizzato dal comitato feste della parrocchia San Francesco d’Assisi di Nardò, con il patrocinio del comune di Nardò, si preannuncia come una serata all’insegna del divertimento e della buona musica. Oltre al concerto, sarà possibile degustare le specialità gastronomiche locali grazie alla “Sagra dei sapori salentini”.