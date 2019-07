Trasporti, troppi disagi per gli studenti. Link Lecce: “Dovrebbero essere gratuiti”

Utilizzare mezzi di trasporto per gli studenti pendolari non è sempre facile. Da un lato c’è un costo eccessivo dei trasporti e dall’altro dei disservizi che rendono dura la vita dei pendolari. Ritardi, corse improvvisamente cancellate, orari inadeguati a coprire tutte le esigenze, dal trasporto interurbano a quello che riguarda i paesi della provincia. A farsi carico del disagio degli studenti è Link Lecce – Coordinamento universitario, che chiede un tavolo tecnico alle parti interessate per cercare di risolvere al meglio la situazione a cui gli studenti devono far fronte.

Già negli ultimi mesi, denuncia l’Associazione studentesca, la convezione tra Università, Adisu, SGM e Comune di Lecce sarebbe stata mantenuta con proroga di 6 mesi, a causa dell’impossibilità da parte del Comune di garantire le stesse risorse dell’anno precedente. Una convenzione che contiene i costi delle linee urbane per tutti gli studenti: a partire dal 2013, infatti, il costo delle linee universitarie è sceso a 10 euro mensili, mentre per tutte le altre 12 euro.

Obbiettivo: gratuità dei trasporti

Per garantire un trasporto realmente accessibile alla comunità studentesca, servirebbe, dunque, il rinnovo della convenzione e un’ulteriore riduzione dei costi. “Questo rappresenta sicuramente un primo passo, ma non è sufficiente – dichiara Francesco Gravili, rappresentante degli studenti in Senato accademico – occorre lavorare nella direzione della gratuità dei trasporti e di un miglioramento reale dei servizi, soprattutto per quanto riguarda i trasporti provinciali”.

“Nelle scorse settimane abbiamo redatto insieme agli studenti una piattaforma di richieste all’Università e alla città, che partivano dal presupposto dell’esistenza di un forte legame tra Università e territorio – dichiara Rosanna Carrieri, coordinatrice di Link Lecce – Il diritto allo studio presuppone la possibilità di usufruire senza barriere di sorta di alcuni servizi, come la mobilità urbana e interurbana, determinanti per la possibilità di uno studente di studiare e frequentare l’Università”.

Non solo linee urbane. Anche sul piano dei trasporti provinciali Link Lecce denuncia forti disagi da parte dei pendolari. “È necessario che Università, Adisu, Comune, Provincia e le principali aziende di trasporto pubblico che operano a Lecce e provincia prendano in carico la questione. La Provincia accolga finalmente la nostra richiesta di discussione, che per anni è rimasta inascoltata”.