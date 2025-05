“Disagio giovanile, quale ruolo per la comunità?”, confronto aperto in memoria di Pierandrea Longo

“Disagio giovanile, quale ruolo per la comunità?” è il titolo dell’evento in programma a Lecce domani, mercoledì 7 maggio, alle 9.30 nell’Aula 7 del complesso Studium 2000 (via di Valesio). Organizzata dall’associazione “Il Sorriso di Pierandrea” nell’ambito del progetto “Insegnami a sorridere”, in collaborazione con il Dipartimento di Scienze Umane e Sociali dell’Università del Salento, l’iniziativa si propone come opportunità di confronto e riflessione sulla condizione giovanile e le interconnessioni dei ragazzi con le comunità locali, con l’ambizione di costruire un percorso capace di valorizzare il ruolo dei gruppi sociali a sostegno della crescita armoniosa dei giovani. Prima tappa di questo nuovo percorso sarà l’istituzione di un premio di studio per tesi di laurea magistrale intitolato alla memoria di Pierandrea Longo, giovane scomparso nel 2022 che ispira l’azione di un’associazione molto attiva sul territorio e la cui mission è donare sorrisi ai giovani in difficoltà.

L’obiettivo

In un territorio come quello salentino, ultimamente interessato da forme particolarmente preoccupanti di questo fenomeno, emerge l’urgenza di analizzare il fenomeno e costruire nuove strade per contenerlo. Sarà questo lo spirito che guiderà docenti, psicologi, sociologi, associazioni e giovani, che si riuniranno mercoledì mattina.

“Parleremo di prevenzione, dell’importanza dell’ascolto e della partecipazione, perché per tornare a sorridere serve una comunità capace di prendersi cura, di riconoscere i bisogni, di agire insieme”, spiega il presidente de “Il Sorriso di Pierandrea”, Simone Longo. “Ci occupiamo ormai da 3 anni di giovani in difficoltà, che non sono solo quelli alle prese con patologie cliniche. Il disagio giovanile, spesso sottovaluto o non adeguatamente affrontato, generano conseguenze gravi. Con questa iniziativa, proviamo a dare un piccolo contributo per aiutare qualche giovane a recuperare il proprio sorriso”.

Il programma

Dopo l’accoglienza dell’Orchestra del Liceo Scientifico “De Giorgi” di Lecce (che poi chiuderà la giornata con un secondo momento musicale), prenderà la parola Antonella De Blasi, psicologa e volontaria dell’associazione. Dopo i saluti istituzionali, il programma entrerà nel vivo con gli interventi di Claudia Venuleo, associata di Psicologia Clinica di Unisalento, che parlerà di “Disagi e con-testi”; Terri Mannarini, ordinaria di Psicologia di Comunità (UniSalento), approfondirà il tema “Essere/prendere parte. La dimensione associativa come risorsa”; Lisa Perillo e Marco Gianfreda dell’associazione “Io sono Enea Aps” di Latina svilupperanno il tema “Meritiamo di tornare a splendere”. Paola Medici, consigliera di “Casa delle Agricolture Tullia e Gino” commenterà estratti del film “La restanza” e illustrerà il caso di Castiglione d’Otranto “Quando l’utopia diventa realtà”. Sarà quindi la volta del dialogo tra studenti e relatori, prima delle conclusioni affidate a Simone Longo, che illustrerà l’istituzione di un premio di studio per tesi di laurea magistrale. La giornata sarà trasmessa in diretta sulla pagina facebook dell’associazione e sarà moderata da Emanuela Tommasi, social media manager e responsabile Comunicazione de “Il Sorriso di Pierandrea”.