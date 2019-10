Diserba le erbacce per strada, ma ‘insospettisce’ i vicini: “Quello che hai usato è pericoloso per gli animali?”

Che prodotto è stato usato ieri, in via Ariosto per diserbare le erbacce? Se lo chiedono in molti a Trepuzzi, dove nella scorsa giornata un cittadino, di sua iniziativa, ha pensato di disfarsi delle piante che infestano il ciglio del marciapiede e che, evidentemente, non devono essere andate a genio a qualcuno.

Che sia un diserbante potenzialmente velenoso o uno interamente biologico e non nocivo, al momento, non è dato sapere. Certo è che l’azione del cittadino non è passata inosservata ai vicini e da lì è nato un battibecco sull’incolumità degli animali, cani e gatti, che passano per quella zona che potrebbero essere avvelenati dalla sostanza non ancora identificata, qualora fosse tossica.

In zona si sono recati, dunque, alcuni vicini, tra cui anche membri di associazioni animaliste, che si sono subito allertati. Negli scorsi giorni, infatti, a Trepuzzi molti altri animali sono morti avvelenati per strada.

Alla vista di un potenziale pericolo per gli amici a quattro zampe, è stato, dunque, il vicinato ad allertare la Polizia Municipale di Trepuzzi, che si è recata sul posto. Ai vigili del comune è stato chiesto di bonificare l’area da eventuali sostanze tossiche, per prevenire possibili situazioni tragiche a danno degli animali.

Che sia una sostanza tossica o un composto del tutto naturale, non è chiaro e sono ulteriori indagini potranno portare ad una conclusione certa. Della vicenda si sta interessando l’Assessore all’Ambiente Giovanni Chirizzi che in queste ore si sta informando sull’accaduto per monitorare la situazione.