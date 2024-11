A Veglie si festeggia il ventennale del Distaccamento dei Vigili del Fuoco

Domenica 1° dicembre si celebrano vent’anni di attività del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Veglie, inaugurato nel giugno 2004. Questo anniversario rappresenta un momento significativo per riflettere sul ruolo cruciale svolto da questa struttura e sull’importanza che ha avuto per la comunità del Nord Salento.

“Una giornata di festa, memoria e comunità che ripercorre 20 anni di abnegazione e impegno sul territorio e per il territorio – commenta il sindaco Veglie Mariarosaria De Bartolomeo – nel corso della quale celebreremo però l’intero corpo dei vigili del fuoco, angeli silenziosi e preziosi, insieme al comandante provinciale Roberta Lala, esempio straordinario di forza e passione per una professione delicata. La collaborazione, in questi anni, dei vigili del fuoco del nostro distaccamento con i cittadini, le istituzioni e le forze dell’ordine, ha dato risultati importanti di cui ancora oggi sentiamo i benefici. A loro, a tutti loro e ai colleghi che verranno, il nostro grazie”.

L’istituzione del Distaccamento nel 2004 ha consentito di rispondere ad un’esigenza fondamentale: garantire interventi tempestivi in un territorio strategico e complesso, dove i tempi di risposta rappresentavano una sfida. “Grazie all’impegno congiunto delle istituzioni locali, dei colleghi e della cittadinanza, quella visione si trasformò in una realtà operativa stabile. Da allora, il Distaccamento ha rappresentato un presidio essenziale, con migliaia di interventi che hanno salvaguardato vite, beni e ambiente – spiega il comandante Roberta Lala -. Questo anniversario non è solo un traguardo per il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco ma anche un omaggio a chi ha reso possibile questa realtà e a una comunità che ci ha sempre sostenuto con fiducia. Con il pensiero rivolto a chi vent’anni fa credeva in questo progetto, rinnoviamo il nostro impegno per il futuro: continueremo a garantire il massimo impegno e professionalità, restando un punto di riferimento per la sicurezza e il benessere del territorio. Oggi, il Distaccamento di Veglie rappresenta non solo un presidio operativo, ma anche un simbolo di fiducia e collaborazione tra il Corpo dei Vigili del Fuoco e il territorio. Con determinazione e spirito di squadra, siamo pronti ad affrontare le sfide future per continuare a tutelare questa splendida comunità”.

La manifestazione prevede un saggio tecnico e la partecipazione della Banda del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.