Come usare lo smartphone per divertirsi durante i viaggi lunghi

Quando parti per un viaggio lungo, che sia per lavoro o per andare a trovare un amico, è naturale voler rendere il tragitto piacevole. Invece di limitarti a “passare il tempo”, puoi trasformare il viaggio in un’esperienza produttiva e divertente.

Fortunatamente, con un iPhone in mano, le possibilità sono infinite. Podcast, e-book, librerie musicali e strumenti di produttività offrono tante opzioni per tenere la mente occupata. Se vuoi sfruttare al meglio l’intrattenimento digitale, ecco come fare mentre sei in movimento.

Crea una playlist per il viaggio

Preparare una playlist e una libreria di podcast per il tragitto ti aiuterà a entrare nello spirito dell’avventura – e a viverla nel modo che preferisci.

Organizzati in anticipo scaricando album, audiolibri ed episodi di podcast, così non dovrai dipendere dalla copertura di rete. Se stai facendo un viaggio in auto con amici o familiari, creare playlist a tema (e alternarle) ti permetterà di impostare il tono giusto.

Che tu voglia creare energia, cantare a squarciagola le tue hit preferite o semplicemente rilassarti con un po’ di lo-fi, vale la pena preparare più opzioni per la colonna sonora perfetta.

Rendi il tempo più produttivo

Avere il telefono con te può fare molto più che intrattenerti. Puoi usarlo per recuperare lezioni registrate o accedere ad app per imparare una lingua.

Se vuoi tenere la mente impegnata, puoi dedicarti alla pianificazione del resto del viaggio e cercare luoghi interessanti da visitare. Questi piccoli momenti di produttività possono portare a scoperte che ti entusiasmeranno e che potrai condividere con i tuoi compagni di viaggio.

Non dimenticare di scaricare le app che ti servono prima di partire.

Prenditi del tempo per riposare e rilassarti

Dovresti fare una pausa ogni poche ore per restare concentrato e sereno. Con un po’ di organizzazione, puoi sincronizzare l’intrattenimento sullo smartphone con il ritmo del viaggio.

Durante le soste più lunghe, puoi rendere il tempo più piacevole giocando una veloce partita di bingo tramite un’app. Queste soluzioni portatili fanno la differenza per spezzare la monotonia di un viaggio lungo.

In alternativa, perché non usare delle cuffie con cancellazione del rumore e ascoltare musica o podcast da solo per un po’? Dopo, potrai tornare a condividere le canzoni con gli altri.

Bilancia connessione e sicurezza

Infine, è importante tenere a mente alcune pratiche fondamentali se userai internet in movimento. Che tu stia facendo il pendolare o un viaggio in auto con amici, è bene restare sicuri e responsabili.

Ecco alcune idee per un viaggio connesso e senza stress: